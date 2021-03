Italija uvaja obvezno petdnevno samoizolacijo

V Italiji, ki ima okoli 60 milijonov prebivalcev, se medtem nadaljuje cepljenje proti covidu-19. Doslej so porabili več kot 9,6 milijona odmerkov cepiva. Več kot trije milijoni prebivalcev so prejeli oba odmerka. Doslej je v slovenski zahodni sosedi umrlo več kot 108.000 covidnih bolnikov, od tega 417 v zadnjem dnevu, so sporočili v ponedeljek zvečer. Navedli so še, da so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 13.000 novih okužb z novim koronavirusom.

V Kanadi odsvetovali cepljenje mlajših od 55 s cepivom AstraZenece

Kanadska svetovalna skupina za cepljenje pa je priporočila, da se mlajših od 55 let ne cepi s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Za to so se odločili po poročilih o krvnih strdkih pri cepljenih s tem cepivom v drugih državah. "Obstaja velika negotovost glede koristi AstraZenecinega cepiva za odrasle do 55. leta starosti," je povedal namestnik vodje kanadske agencije za javno zdravje Howard Njoo. "Zaustavljamo uporabo tega cepiva pri mlajših od 55 let, medtem ko čakamo na nadaljnjo oceno tveganj in koristi," je dejal.

Proizvajalca bodo pozvali, naj izvede podrobno oceno koristi in tveganj glede na starostno skupino in spol. Tiste, ki so cepivo AstraZenece prejeli v zadnjih 20 dneh, so pozvali, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom. "Doslej v Kanadi ni bilo zabeleženih primerov krvnih strdkov," je povedalaSupriya Sharma s kanadskega ministrstva za zdravje. "Smo pa v bili v okviru našega mednarodnega sodelovanja opozorjeni, da so o tovrstnih primerih poročali v Evropi," je dodala. Na kanadski svetovalni skupini za cepljenje so pojasnili, da se je večina hudih stranskih učinkov cepljenja pojavila pri ženskah, mlajših od 55 let. Pojavili so se od štiri do 16 tednov po cepljenju.