Strožji pogoji za prehajanje državne meje

Večja novost bo stopila v veljavo v soboto, ko bo obvezno tudi testiranje vseh izjem, ki so sedaj lahko dnevno prehajale mejo.

Za ves promet so 24 ur na dan na notranjih schegenskih mejah odprti trije mejni prehodi z Italijo, pet na meji z Avstrijo in dva na meji z Madžarsko. Še več mejnih prehodov je pretežno za prebivalstvo ob meji odprtih samo del dneva. Podrobnosti o odprtju in seznamu mejnih prehodov bo policija objavljala na svoji spletni strani.

Druga večja sprememba je glede predčasne prekinitve karantene ob vstopu v Slovenijo. V to so ob vstopu v državo namreč napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega izvida na sars-cov-2, niso preboleli covida-19 ali niso bili cepljeni. Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Do sedaj je veljalo, da si jo lahko ob testiranju prekinil naslednji dan.

Večja novost pa stopi v veljavo v soboto, ko bo obvezno tudi testiranje vseh izjem, ki so sedaj lahko dnevno prehajale mejo. V okviru ukrepa morajo namreč predložiti negativni test na sars-cov-2, ki ni starejši od sedem dni. Med drugim bo to veljalo za čezmejne delovne dnevne ali tedenske migrante.