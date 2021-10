'Če ni bila administrativna, je to sistemska napaka, ki se ne bi smela zgoditi'

Pri tako množičnem cepljenju so napake vedno možne, je razumevajoč predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš. Kljub temu pa: "Zagotovo to ne pripomore k večjemu zaupanju in sem presenečen, malo tudi razočaran. Ampak iz vseh teh stvari je treba potegniti ukrepe za naprej, da se to ne bi več dogajalo."

Štrukelj ne vidi večjih nevarnosti

Profesor Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo uvedbo izrednega nadzora ministrstva za zdravje pozdravlja. Na morebitno bojazen staršev in mladoletnikov, ki naj bi bili namesto s Pfizerjem cepljeni z zanje neregistriranima Janssenom in AstraZeneco, pa odgovarja: "Samo eno cepivo je sicer dobilo dovoljenje, vendar študije potekajo na vseh cepivih enako, nobenih večjih nevarnosti ne vidimo. Videli pa smo, kaj pomenijo vektorska cepiva predvsem za mlajši, ženski spol in zato so se posamezne članice odločile različno."

Baš v primeru neželenih učinkov svetuje obisk zdravnika

Kot pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, prijav neželenih učinkov med omenjenimi 264 mladoletniki za zdaj niso dobili. Baš vsem, ki so bili pred kratkim cepljeni, vseeno svetuje: "Če se pojavijo neželeni učinki, v smislu glavobola, modric po telesu, slabega počutja, tiščanja v prsnem košu, mora taka oseba poiskati zdravniško pomoč. Sicer pa je pomembno, da potem te osebe naslednje odmerke prejmejo z mRNA-cepivom."