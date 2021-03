Štrukelj: Imeti bi morali kopico klicnih centrov za obveščanje ljudi o cepljenju

V Sloveniji je trenutno z enim odmerkom cepljenih 186.000 ljudi, z dvema pa 104.000. A kaj številke povedo za dosego cilja o precepljenosti do poletja? Nekoliko zamujamo, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal dr. Borut Štrukeljs Fakultete za farmacijo. "Po drugi strani je do poletja še kar nekaj časa, ampak s takim tempom bo to težko doseči. A sešteti moramo številke cepljenih in tistih, ki so preboleli bolezen. Ta številka je pravzaprav tista, ki nam omogoča neko varnost. Če bo recimo do poletja prebolelih več kot tretjina oseb, in če imamo tudi tretjino ali več cepljenih, potem smo že blizu cilja."

V tem trenutku so v t.i. tekočem pregledu Evropske agencije za zdravila tri cepiva. In katera so nova cepiva, ki vlivajo optimizem? Najprej naj bi registrirali CureVac - cepivo nemškega farmacevtskega podjetja, ki temelji na informacijski mRNK, tako kot cepivi Moderne in dvojca Pfizer-BioNTech. Učinkovitost še ni znana, po navedbah proizvajalca pa se je v prvih fazah testiranja pri cepljenih tvorilo podobno število protiteles, kot pri tistih, ki so covid-19 preboleli. Sodeč po preliminarnih ugotovitvah je CureVac v določenem obsegu učinkovit tako proti angleški kot južnoafriški različici.

Proti njima, prav tako nekoliko manj zaščitno, deluje tudi cepivo ameriškega Novavaxa, ki je osnovano na proteinih. In narejeno na principu, ki se uporablja tudi za klasične kužne bolezni. Klinično preizkušanje cepiva so opravili na 37.000 prostovoljcih, izkazalo se je za 90-odstotno učinkovito.