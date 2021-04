Štrukelj kritičen do poročila Eme: Ne opredeljuje, katerim osebam je cepivo namenjeno

Odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema), da je cepivo AstraZenece varno in učinkovito, so pa možni zelo redki zapleti krvnih strdkov, je bila po mnenju Boruta Štruklja pričakovana in jo pozdravlja. Je pa kritičen do poročila Eme, saj ne opredeljuje, katerim skupinam se to cepivo priporoča, zato je to prepuščeno odločitvi držav članic. "To ustvarja navidezno zmedo," je dejal.

Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je na vladni novinarski konferenci uvodoma komentiral rezultate poročila Evropske agencije za zdravila (Ema): "Včeraj popoldne je Evropska agencija za zdravila na osnovi zelo natančnih pregledov ugotovila, da je cepivo AstraZenece učinkovito in varno ter da so prednosti cepljenja bistveno večje od pojava zelo redkih neželenih učinkov, povezanih s krvnimi strdki."

icon-expand Borut Štrukelj je bil nekoliko kritičen do poročila Eme o cepivu AstraZenece. FOTO: 24 UR

"Izrazili bi zadovoljstvo Eme in tudi kritiko temu poročilu", saj je, kot je pojasnil, to bistveno premalo natančno, saj "ne opredeljuje, katerim skupinam posameznikov je to cepivo namenjeno oz. priporočeno". To odločanje je Ema prepustila v posamično odločanje vsaki državi članici. "Prenos odgovornosti na članice, na javne agencije za zdravila in na komisije, ki se ukvarjajo s strategijo cepljenja, je relativno neobičajen, saj nenazadnje sledimo tistim smernicam, ki so bile dane ravno s strani Evropske agencije za zdravila. To ustvarja navidezno zmedo." Dodal je, da strokovnjaki kljub temu zaupajo presoji različnih agencij, saj se je v primeru omenjenega cepiva pojavila ena smrt na 1,4 milijona ljudi. "Še vedno govorimo o redkih primerih" in je cepivo še vedno varno.

Ob tem je povedal tudi, kaj vse je bilo narejeno in kako se je Ema nato na podlagi tega odločila. Agencija je klicala na posvetovanje najboljše strokovnjake - nevrologe, interniste, tudi ostale strokovnjake. "Ti so šli skozi povezavo med cepljenjem in stranskimi učinki. Preučili so vse primere na portalu, na katerem so zabeleženi vsi prijavljeni primeri. Podatke pa so nato natančno predstavili Emi. Pregledali so tudi vse klinične in predklinične študije - ali obstaja kakšna povezava na žilnem sistemu."Na podlagi predkliničnih in kliničnih študij niso ugotovili, da bi lahko prišlo do tovrstnih zapletov po cepljenju s cepivom AstraZenece. Se je pa to lahko ugotovilo z večjim številom cepljenih, do 22. marca so uporabili 25 milijonov odmerkov cepiva AstraZenece. V tem času je bilo zabeleženih 62 primerov krvnih strdkov v možganih in 24 v trebuhu. Tako je mogoče pričakovati, da se krvni strdek po cepljenju s tem cepivom pojavi pri enemu od 250.000 ali 300.000 cepljenih ter eno smrt zaradi krvnega strdka na 1,4 milijona cepljenih. "Še vedno govorimo o izredno redkih primerih, a je povezava vidna," je dejal Štrukelj in dodal: "Statistično gledano gre za zelo varno cepivo. Ampak v Evropi šteje posameznik, ne statistika. Če se to zgodi meni, vam in vašim bližnjim, to ni vseeno." Zato bodo še naprej spremljali varnost cepiva. V Sloveniji sicer še ni bilo zabeleženega primera krvnega strdka po cepljenju s cepivom AstraZenece. Vsi, ki so cepljeni s tem cepivom, pa naj bodo pozorni na svoje stanje po cepljenju. Če so pojavijo znaki hudih glavobolov, motenj vida, motenj krvnega tlaka, je treba poklicati pomoč, je dejal. Krvne strdke se lahko namreč odpravi.

icon-expand V Sloveniji še ni bilo zabeleženega primera krvnega strdka po cepljenju s cepivom AstraZenece. FOTO: Shutterstock

Ali obstaja katero bolezensko stanje, diagnoza oziroma zdravstvena težava, pri kateri bi nekdo, ki je na vrsti za cepljenje z AstraZeneco (po pogovoru z zdravnikom), lahko to cepivo zavrnil in zahteval drugo? "Lahko bi rekel, da ni bolnikov, ki ne bi smeli dobivati tega cepiva, a previdnost ni odveč. Je pa nekoliko manjšo učinkovitost zaznati pri osebah, zdravljenih z imunosupresivi, pri onkoloških bolnikih, zdravljenih z biološkimi zdravili, pa učinkovitosti skoraj ni." Pri tistih, ki bi bili nagnjeni h globokim venskim trombozam, ni neposredne povezave, da bo ta skupina bolj ogrožena, je še pojasnil in dodal, da je možno, da bo pri bolnikih, ki imajo kronična vnetna obolenja "prišlo po cepljenju do rahlega poslabšanja osnovnega stanja, a to velja za vsa cepiva". Spomnil je, da bodo počasi tisti, ki so že prejeli prvi odmerek AstraZenece, klicani na drugega. "Velja ustaljena shema treh mesecev, ne mudi se. V tem obdobju bodo pozvani na drugi odmerek. Če se bo karkoli spremenilo, bo sledila informacija."

Kakšno zaščito pa bi razvil nekdo, če zavrne drugo dozo AZ? "Če zavrne, bo imel 50-odstnotno zaščito, prvih nekaj mesecev po cepljenju. Za nekoga, ki je covid-19 že prebolel, pa se je še cepil (z enim odmerkom), je to približno enakovredno – prebolelost plus en odmerek je enakovredno dvema. Svetujemo pa seveda oba odmerka." 'Prihaja novo, drugo, vektorsko cepivo' Dodal je, da "prihaja novo, drugo, vektorsko cepivo". Gre za cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki je zelo podobno cepivu AstraZenece. Cepivo je enoodmerno, primerno za vse nad 18 let. "Podatki iz karakterističnega opisa, ki ga daje proizvajalec, kažejo, da je ta trenutek primerno polnoletne osebe. Kaže, da ne vpliva na plod in možnost zanositve, ni pa bilo opravljenih kliničnih študij na nosečnicah. Ker pa vemo, da je potek covida-19 pri nosečnicah težji, je odločitev za cepljenje vseeno na njeni strani, po posvetu z zdravnikom. Študije kažejo, da je po 28 dneh učinkovitost še višja. Pri starejših nad 65 let pa je osnovna učinkovitost tega cepiva predvsem v preprečitvi resnega poteka bolezni. Dobro deluje tudi proti različnim virusnim podtipom, je eno od bolj učinkovitih cepiv na tem področju."

Pri omenjenem cepivu prihaja po 14 dnevih do maksimalne učinkovitosti. Po 28 dneh je v nekaterih določenih skupinah še višja, ampak "so te številke že same po sebi vzpodbudne". "Celokupna učinkovitost je tako 67-odstotna, od 18. do 64. leta pa 65-odstotna." Presenetljivo pa je, kot je dodal Štrukelj, da tistim nad 65 let nudi 85-odstotno učinkovitost. "Osnovna učinkovitost (preprečitev resnega poteka bolezni) pa je že okoli od 90- do 95-odstotna, odvisno od skupin." Spregovoril tudi o zdravilu Ivermectin: "Gre za zdravilo, ki še ni registrirano za uporabo proti okužbi s covidom-19, je pa to staro in učinkovito zdravilo proti parazitom. Ko so naredili dve študiji na celičnih strukturah, so ugotovili, da učinkovito zmanjša podvojevanje virusa. EMA in ameriška FDI sta skupaj z družbo Merck, ki ga proizvaja, dali opozorilo, naj se to zdravilo ne kupuje in uporablja v obliki samozdravljenja. Na osnovi molekule zdaj delajo nove različice, takrat bo mogoče uporabno kot zdravilo proti covidu-19. Na vprašanje, ali smo v preteklosti v Sloveniji po cepljenju imeli kakšne zaplete, je odgovoril, da so to bila klasična cepiva, ki vsebujejo pomožne snovi - na primer aditive. "Zelo 'grobo' cepivo je bilo za črne koze, ko so ljudje imeli tri do štiri dni zelo močan odziv. V Sloveniji imamo sicer zelo 'nežna' cepiva. Pri novi tehnologiji (mRNA) pa antigena ne damo v telo, temveč zgolj gensko informacijo. Reakcija je počasnejša."Zaključil je z besedami, ki jih nameni svojim študentom: "En na milijon po cepljenju bo umrl, ampak 999.999 jih bo pa rešenih."