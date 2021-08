PRENOS V ŽIVO: Štrukelj o ključnih vprašanjih pred začetkom pouka

Prvi šolski dan se nezadržno bliža, kako bo v luči naraščajočih okužb z delta sevom koronavirusa pouk potekal, pa še ni znano. Šolska ministrica Simona Kustec je ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol povabila na sestanek, ki bo jutri, na sestanku pa bodo prisotni tudi predstavniki zdravstvenega ministrstva, Zavoda RS za šolstvo, NIJZ in sindikatov s področja vzgoje in izobraževanja.

Bo pa glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj na novinarski konferenci opredelil stališča sindikata do številnih ključnih vprašanj pred skorajšnjim začetkom pouka, in sicer: do pasivnosti MIZŠ pri organiziranju izobraževalnega sistema in oblikovanju šolskih politik v pogojih epidemije; do ignoriranja praktikov s strani MIZŠ in pristojne ministrice; do vprašanj obveznega testiranja, njegovega plačila in pogostosti; do obveznega cepljenja; ter do zagotavljanja ustreznih varnostno-zdravstvenih pogojev, ki omogočajo odprtost vrtcev in šol (npr. prezračevanje).

Pogoj za varno vstopanje v šolski prostor po novem pogoj PCT

Šolsko ministrstvo je sicer danes na Twitterju objavilo, da večjih sistemskih sprememb glede na lansko leto v novem šolskem letu ne bo. "Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor," so zapisali. Za koga bo veljal pogoj PCT, niso pojasnili, so pa že včeraj sporočili, da naj bi pouk v srednjih šolah načeloma potekal podobno kot lani – torej obvezno nošenje mask, delo v mehurčkih, razkuževanje in prezračevanje. Dijaki naj bi se enkrat tedensko tudi samotestirali, testiranje pa naj bi bilo prostovoljno. Dijakom bi na začetku pripadalo pet testov na mesec, prevzeli pa bi jih v lekarni.