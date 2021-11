Štrukelj: Po dozdajšnjih podatkih bo zdravilo molnupiravir učinkovito tudi pri različici omikron

Kot je pojasnil Štrukelj, zdravilo deluje tako, da prepreči nadaljevanje verige DNK, virus pa se zato ne more sestaviti in se ne razmnožuje. Na ta način pomembno zmanjšuje število bolnikov, ki zaradi težjega poteka covida-19 potrebujejo hospitalizacijo. Zdravilo mora bolnik začeti jemati takoj ob pojavu prvih simptomov. Zdravilo bo po njegovih besedah treba jemati pet dni zapored, dvakrat na dan po 800 miligramov. "Zaenkrat podatki, ki jih imajo, kažejo na to, da bo tudi pri različici omikron to zdravilo učinkovito," pa je Štrukelj dodal v luči pojava nove različice virusa.

Opozoril je, da se zdravila ne sme predpisati nosečnicam in ženskam, ki niso kontracepcijsko zaščitene, saj je to sicer varno in učinkovito zdravilo teratogeno, kar pomeni, da lahko pride do poškodbe plodu, je še pojasnil Štrukelj. V povezavi s pojavnostjo različice koronavirusa omikron in prilagajanjem cepiva proti covidu-19 je Štrukelj ocenil, da se je vsekakor smiselno cepiti s poživitvenim odmerkom, še vedno bo po njegovih besedah pokritost relativno dobra.

Pojasnil je, da je protein S, s katerim se virus pripne na človeško celico, zelo velik protein. "In vsi tisti, ki smo se cepili s katerim koli cepivom, imamo še vedno veliko pokritost s protitelesi. Res pa je, da z vsako novo različico nekaj teh protiteles odpade," je pojasnil Štrukelj.

Povedal je tudi, da na Fakulteto za farmacijo ves čas dobivajo podatke o mutacijah novega koronavirusa in jim sledijo. "In kljub temu da je mutacij veliko, niso mutacije v tistem delu, kjer bi pričakovali mogoče, da bi prišlo popolnoma do neučinkovitosti cepiv. Sploh ne," je dodal. Zato svetujejo nadaljevanje cepljenja s poživitvenim odmerkom oz. cepljenje vsem, ki se še niso cepili. Je pa res, da farmacevtski družbi Moderna in Pfizer že pripravljata nove različice cepiv, kjer so že vstavili mutacije, predvsem mutacije na mestu 501, je še dejal Štrukelj.