Štrukelj: Motnje strjevanja krvi niso med navedenimi možnimi neželenimi učinki cepiva

Štrukelj pravi, da na podlagi dosedanjih izkušenj s cepivi ne more priti do večjih odstopanj med različnimi serijami istega cepiva. Teoretično bi lahko prišlo do odstopanj med različnimi serijami, če bi bila nepravilno shranjena, ali pa če bi prišlo v proizvodnji do nepredvidenih zapletov, a imajo farmacevtske družbe vgrajeno notranje testiranje posameznih serij, kar pomeni, da morajo vse serije pred sprostitvijo na trg testirati in morajo ustrezati karakteristikam.

Neželeni učinki, o katerih poročajo pri omenjenih dveh primerih iz Avstrije, vsekakor niso bili beleženi v dosedanjih raziskavah, ki so bile potrebne za registracijo cepiva. Gre za resen neželeni učinek, ki ga je treba preučiti in vzpostaviti vzročno povezavo ter preveriti predhodna obolenja teh ljudi ter ugotoviti tudi časovne povezave, je dodala.

Logarjeva je poudarila, da nas ne sme ustaviti poročanje o neželenih pojavih, saj so tudi cepiva na nek način zdravila, zato se tudi pri njih pojavijo neželeni pojavi. Nekateri so pričakovani, predvsem lokalne težave kot je bolečina na mestu vboda, slabše počutje in bolečine v mišicah ali sklepih, kar pa večinoma mine v 48 urah.

Kot smo poročali, so v Avstriji poročali o dveh prijavah resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 s cepivom AstraZenece – smrt zaradi motenj pri strjevanju krvi in pljučna embolija. Obe osebi sta prejeli cepivo serije ABV 5300.

Cepiva AstraZenece so klinično testirali v ZDA, Braziliji in v Južni Afriki. Čeprav je odstotek učinkovitosti tega cepiva proti covidu-19 nižji od učinkovitosti cepiva Moderne in Pfizerja, pa rezultati že vključujejo tudi učinkovitost na nove različice novega koronavirusa, kar je za Slovenijo pomembno, saj so prisotni že vsi podtipi virusa.

V Sloveniji so doslej prijavili pet smrti, ki so se zgodile v nekem časovnem obdobju po cepljenju proti covidu-19. Pri dveh so že opravili vse analize, cepljenje je bilo že izključeno kot vzročna povezava za smrt, je pojasnila Logarjeva. Ob tem je dodala, da je šlo pri vseh petih za starejše občane, ki so imeli številne pridružene bolezni, a ker se je smrt pojavila po cepljenju, je treba vsak tak primer natančno analizirati.

