Štrukelj: Popolnoma moramo zaupati evropski agenciji

Dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo je dejal, da "gre za izjemno situacijo" . "Sama agencija na leto registrira 20 do 30 zdravil ali cepiv in pravzaprav sploh ne vemo, da se to dogaja. V tem primeru, ko gre za pandemijo, ko gre za nove in nove podatke, ki jih vedno dobivamo z različnih strani tudi že seveda s cepljenja na terenu, pa je agencija še prav posebej pozorna."

Evropska agencija za zdravila (EMA) bo prihodnji teden spet razpravljala o stranskih učinkih cepiva proti covid-19 AstraZenece. Nekaj redkih primerov tromboz je bilo, pred dvema tednoma je take primere EMA že proučevala in sporočila, da je cepivo varno, zdaj spet proučuje. Je to običajno, pogosta praksa pri novih cepivih in zdravilih?

EMA je že v četrtek izdala zbir mnenj komisije, ki je sestavljena iz različnih strokovnjakov iz nemških, angleških in tudi nizozemskih centrov, ki so ugotovili, da še vedno lahko govorimo o veliki varnosti in učinkovitosti, je pojasnil Štrukelj in dodal, "da pa obstaja seveda neka vzročna zveza med strdki in samim cepivom" . "Vendar je tukaj zelo pomembno povedati, da bo končno poročilo dano šele drugi teden in da ne govorimo o pravzaprav kakšni večji nevarnosti, kot smo že na začetku pričakovali. Ti strdki so nekaj posebnega, ki se pojavilo pri približno dveh ali treh na milijon. Te številke se dnevno spreminjajo, kajti prihajajo informacije z vseh cepilnih mest po celem svetu." Po svetu se je s cepivom AstraZenece cepilo že več kot 20 ali 30 milijonov ljudi.

Na eni strani imamo Evropsko agencijo za zdravila, krovno organizacijo, ki velja za zelo strogega regulatorja, na drugi nacionalne komisije, ki se odločajo drugače. Nemška komisija za cepiva po novem priporoča cepljenje le za starejše od 60 let, prav tako Nizozemska, tudi pri nas gremo v to smer, Francozi od 55 let, v večini evropskih držav pa še naprej cepijo vse. Na vprašanje, je končna odločitev torej povsem v rokah posamezne države, je Štrukelj odgovoril, da je treba "popolnoma zaupati evropski agenciji" . Pojasnil je, da se sicer lahko nacionalna agencija v vsaki članici odloči za umik zdravila ali cepiva, "vendar mora to narediti na osnovi nečesa" .

"Slovenska agencija za zdravila zelo dobro sodeluje z evropsko in ji zaupamo, ne samo zaupamo, celo podpiramo, da bodo številke čimprej zunaj. In te številke so tako zelo pomembne." Glede strdkov je pojasnil, da so to posebne vrste strdki, "ker so v možganih za razliko od globokih venskih tromboz, ki se pojavijo recimo pri ženskah, ki jemljejo kontraceptive, in ki se pojavijo pri tisočih in več na milijon".

Medtem so v Veliki Britaniji precepili že več kot 30 milijonov ljudi, večino prav z AstraZeneco. Dopisnik POP TV iz Londona, Brane Kastelicje pojasnil, da so na Otoku po najnovejših podatkih prvič cepili že 31 in pol milijonov oseb, drugič pa štiri milijone in pol. Toda, ali je tudi tam prišlo do kakih primerov zapletov. "Ne gre povsem brez teh zapletov. Ravno so pristojni sporočili, da so krvne strdke v možganih odkrili pri tridesetih Otočanih, ki so bili cepljeni z AstraZeneco, kar je 25 več, kot so zdaj poročali. Pri tem poudarjajo, da se ta redek problem v normalnih časih pojavlja v povprečju pri 3000 ljudeh na mesec in da še vedno ni jasno, ali je povezan s cepivom AstraZeneca, s katerim so cepili že več kot osemnajst milijonov Otočanov. Med tistimi, ki so jih cepili s Pfizerjem, so odkrili dva primera krvnih strdkov v možganih, ki pa ju, kot pravijo, ni spremljalo nizko število trombocitov," je povedal Kastelic.