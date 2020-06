Študenti, če še niste oddali vloge za solidarnostni dodatek, pohitite

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva vse študente in študentke, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka in vloge še niso oddali, naj to storijo čim prej. Časa je le še do torka, 30. junija.

Vlogo oddate preko eUprave, in sicer oddate izpolnjen elektronski obrazec "Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom".

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa, da se izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.