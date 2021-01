Študenti lahko zaprosijo za 150 evrov, stran nekaj časa nedostopna

Do dodatka so upravičeni redni in izredni višješolski in visokošolski študenti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, se v tekočem študijskem letu izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Upravičenci morajo za pridobitev dodatka oddati vlogo prek obrazca na eUpravi. Rok za oddajo je 31. januar 2021.

Študentom, ki bodo vlogo vložili do 25. januarja opolnoči, bo dodatek nakazan do 31. januarja, tisti, ki jo bodo vložili med 26. in 31. januarjem, pa ga bodo prejeli februarja. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, enotna matična številka občana – EMŠO).

Najbrž zaradi velikega navala spletna stran nekaj časa ni bila dostopna, zdaj pa spet deluje.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na Enotni kontaktni centerna e-naslov ekc@gov.si ali telefonsko številko 080 2002 (ob delavnikih med 8. in 16. uro). Pri izpolnjevanju vloge upoštevajte, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena, in to ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.