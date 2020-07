Študenti na zabavah tekmovali, kdo se bo prvi okužil s koronavirusom

Študenti v ameriški zvezni državi Alabama so organizirali t.i. 'covid-19' zabave, ki so potekale v obliki tekmovanj, kdo se bo prvi okužil z novim koronavirusom. Po informacijah lokalnih oblasti so mladi zabave načrtovali vnaprej in namerno povabili tiste, ki so že bili okuženi s koronavirusom, poročajo ameriški mediji.

Na zabavah se je nato zbiral denar, tisti, ki se je prvi okužil, pa je prejel ves zbrani znesek.

Kot je povedala predstavnica mesta Tuscaloosa Sonya McKinstry, ne razumejo, zakaj bi kdo sploh organiziral tovrstne zabave. Policija je naprej mislila, da gre le za govorice, nato pa so odkrili, da so zabave resnične.