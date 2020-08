Kaj prinaša novo študijsko leto? Nekje kombiniran način, drugje študij na daljavo

Na največji univerzi v državi, ljubljanski, pravijo, da ves čas spremljajo informacije o epidemioloških razmerah v državi. "Naše fakultete in akademije smo pozvali, da glede na njihovo specifiko vsebin predlagajo najustreznejše načine izvajanja pedagoškega procesa ob upoštevanju varnostnih ukrepov," so pojasnili in dodali, da bodo konec avgusta sprejeli končno odločitev glede poteka novega študijskega leta, ki bo veljala za vse članice Univerze v Ljubljani. "Vsekakor bomo upoštevali vsa varnostna priporočila za zajezitev širjenja okužbe in bili pripravljeni na vse možne scenarije. Med drugim nameravamo kupiti dodatne licence in ustrezno posodobiti IT opremo predavalnic naših članic, da bo v primeru, da se delno odločimo za hibridni način (del študentov v predavalnicah z upoštevanjem varnostne razdalje, del študentov na daljavo), omogočeno direktno spremljanje predavanj za vse študente, torej tudi za tiste, ki ne bodo fizično prisotni," pravijo.

Tudi na mariborski univerzi se pogovarjajo o več možnostih, kako zavarovati študente in zaposlene, vendar ob ustrezni izpeljavi vseh študijskih programov in zagotovitvi kvalitete ter nivoja znanja. "Možni načini izvajanja študijskega procesa so namreč v celoti odvisni od naših zmožnostih doslednega upoštevanja veljavnih smernic NIJZ, ki jih moramo dosledno upoštevati pri organizaciji študijskega procesa in ki določajo ali je in v kakšnem obsegu fizična prisotnost študentk in študentov v prostorih fakultet univerze mogoča," pojasnjujejo in dodajajo, da bodo študenti pravočasno obveščeni o tem, kako bo potekalo prihajajoče študijsko leto. Ker so študentje posameznih študijskih programov seznanjeni z vsebinami, ki se ne izvajajo na daljavo in je prisotnost v kraju opravljanja laboratorijskih ali kliničnih vaj nujna in obvezna, vsem študentom svetujejo, da se glede možnosti namestitve obrnejo na Študentske domove UM, kjer so pogodbeni pogoji bivanja vsekakor prijaznejši in v dobrobit študentov. "V kolikor bo prišlo do zaostrovanja razmer in večjega števila okuženih, pa na Univerzi v Mariboru ne bomo več odločali o načinu izvajanja študijskega procesa, temveč bo sistem izvedbe in zapiranja stavb določila Vlada RS,"še dodajajo.

Na novo študijsko leto pa se intenzivno pripravljajo tudi na primorski univerzi. "Študij bo organiziran glede na zahteve samega študijskega procesa delno v prostorih posameznih fakultet, delno pa na daljavo,"pojasnjujejo. Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za turistične študije ter nekateri programi Fakultete za vede o zdravju pa bodo poučevale kombinirano, tako da bo prisotnost študentov v univerzitetnem mestu pričakovana. Fakulteta za management in posamezni študijski programi Fakultete za vede o zdravju pa bosta urnike prilagodili na način, da bodo študenti v prostorih univerze le en dan na teden. V celoti pa se bo na daljavo odvijal študijski program Management v angleškem jeziku, tako da prisotnost študentov v Kopru ne bo potrebna."Neposredne informacije pa študenti prejemajo tudi od referatov svojih fakultet," še sporočajo z Univerze na Primorskem.

Univerza v Novi Gorici pa bo uvedla tako imenovani hibridni način študiranja, kar pomeni, da si bodo študenti sami izbrali, kje bodo poslušali predavanja, doma ali v predavalnici. Kot so sporočili z omenjene univerze, bodo v začetku študijskega leta morali študentje sporočiti, katera predavanja bodo poslušali v predavalnici in katera na daljavo, kar velja za vsa predavanja. "Predavatelji bodo v predavalnici, predavalnice bodo opremljene tako, da bo lahko prenos potekal tudi v živo," so pojasnili. Podoben režim bo veljal tudi pri opravljanju izpitov, saj bo odločitev, v kateri obliki ga bodo opravljali, izključno v domeni študentov. "To je dolgoročni način študija na UNG, ne samo zaradi trenutnih razmer," so še dodali.

Kako bo torej potekalo novo študijsko leto je na nekaterih univerzah že znano, druge pa bodo odločitev sprejele v kratkem, vse pa poudarjajo, da bodo študenti o načinu poteka študija pravočasno obveščeni.