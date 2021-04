Študentje se vračajo v študentske domove, priporočajo tedensko testiranje

Omenjeni odlok za izvedbo pedagoškega procesa ne pomeni večjih sprememb, pravijo na Univerzi v Mariboru, saj se bodo aktivnosti tudi v prihodnje izvajale na daljavo, fakultete pa bodo tiste učne enote in posamezne dele študijskih programov, ki jih na daljavo niso mogle izvesti, izvajale v živo ali po hibridnem modelu. Na hibridni sistem študijskega procesa oziroma predavanj bo prešla tudi ljubljanska univerza, medtem ko Univerza na Primorskem že sedaj v živo izvaja vaje, laboratorijsko delo, terenske vaje, predmete s področja športa, izpite in seminarje.

Se pa v ponedeljek odpirajo tudi vrata študentskih domov. Igor Brlek iz Študentskih domov Ljubljana je glede odpiranja študentskih domov pojasnil: "Glede na informacije, ki smo jih dobili od pristojnega ministrstva, trenutno veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanje ne bo podaljšan, kar pomeni, da se študentski domovi odpirajo v ponedeljek, 26. 4. 2021. V veljavi so izredna navodila bivanja za preprečevanje širjenja okužbe, poleg tega pa se priporoča tedensko testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi vseh študentov stanovalcev študentskih domov, ki bo organizirano na vseh lokacijah, kjer se izvajajo množična testiranja."

Z Univerze na Primorskem pa so sporočili, da je že sedaj vsem stanovalcem študentskih domov, ki imajo na fakultetah obveznosti, omogočeno bivanje v študentskih domovih. "V prihodnje pričakujemo manj omejitev pri številu oseb v posameznih prostorih univerze, s tem pa bo lahko več študentov sodelovalo naenkrat pri posameznih aktivnostih," je povedal Aleš Oven, pomočnik rektorice UP. Kot dodaja, se zavedajo, da številni študenti nimajo stanovanj, sredstev za bivanje in možnosti dela. "Istočasno se sproščajo tudi omejitve v turističnem sektorju, kar bo povzročilo dodatni pritisk na namestitvene kapacitete na obalnem območju, s tem pa obstaja možnost, da bodo študenti v zadnjem mesecu študijskega leta 2020/2021 v depriviligiranem položaju. Fakultete bodo ta vidik upoštevale pri organizaciji študijskega procesa in iskale ravnovesje med nujnim izvajanjem študijskih vsebin v prostorih univerze, kakovostjo študija in dobrobitjo študentov. To bomo upoštevali tudi pri pripravi urnikov, o vseh podrobnostih pa bodo študenti prejeli informacije s svojih referatov," je pojasnil.