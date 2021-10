'Za predavalnico se moram samotestirati, za avtobus moram še na plačljiv test'

Po prvih spoznanjih se študijsko leto za več kot 70.000 študentov tudi zares začenja. Letos sicer pod določenimi pogoji, saj morajo tako zaposleni na fakultetah kot študenti izpolnjevati enega izmed pogojev PCT. In čeprav so vsi zadovoljni in veseli, da se je študijsko leto začelo v živo, pa predvsem tisti, ki morajo pred vstopom v predavalnice opraviti obvezno samotestiranje opozarjajo, da so se znašli v neenakopravnem položaju.

Študenti ukrepe namreč dosledno upoštevajo, poudarjajo, a vseeno so diskriminirani v primerjavi z dijaki in učenci. "V primeru, da študent ni prebolevnik in cepljeni, mora redno vsak drugi dan opravljati hitri antigenski test (cena testa okrog 10 evrov), da lahko pride do fakultete in se prehranjuje," opozarja naša bralka in dodaja, da študent ne more uporabljati javnega potniškega prometa in koristiti bonov za prehrano brez opravljenega PCT. Nesmiselno se ji namreč zdi, da negativni rezultat samotestiranja na fakulteti študentu ne omogoča uporabo javnega potniškega prometa, medtem ko dijakom in učencem ga, zato pristojne poziva, da se status študentom uredi tako, kot velja za dijake in ostale učence.

Poziv o uveljavitvi izjeme pri uveljavljanju pravice do subvencioniranega javnega potniškega prometa in subvencionirane študentske prehrane so na Ministrstvo za zdravje naslovili tudi v Študentski organizaciji Slovenija (ŠOS), kjer sicer opozarjajo tudi na druge nejasnosti. Trenutno namreč ni natančno jasno, kakšni so pogoji za dostop do knjižničnih storitev in za udeležbo na interesnih in obštudijskih dejavnostih na področju športa. "Ob tem opozarjamo tudi, da se morajo študenti, ki opravljajo študentsko delo, dodatno testirati pri delodajalcu, kar prinaša dodatno zmedo," pravijo.