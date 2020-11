Študenti medicine priskočili na pomoč: garajo v težkih razmerah, a za kakšno plačilo?

Poziv bolnišnic, ki so se za pomoč pri reševanju kadrovske stiske ob navalu bolnikov s covidom-19 obrnile na študente zdravstvenih smeri, ni naletel na gluha ušesa. Kot so nam povedali na Zvezi študentov medicine Slovenije (ZŠMS), je v njihovi bazi prostovoljcev prijavljenih že 590 študentov. Absolvent zdravstvene nege pa razkriva: plačilo za delo v covid ambulanti, kjer je moral biti v polni varovalni opremi brez odmora za malico, je znašalo pet evrov neto na uro. Kot pravijo na ZŠMS, pa je problem širši, saj niti zaposleni največkrat niso plačani dosti več.

Če smo v prvem valu epidemije bolezni covid-19 govorili predvsem o pomanjkanju varovalne zaščitne opreme, zdaj, ko je napočil drugi, tudi hujši val, govorimo predvsem o pomanjkanju bolnišničnih postelj – še bolj pa o pomanjkanju kadra. Prejšnji teden so se tako v medijih in na družbenih omrežjih vrstili pozivi za pomoč pri obvladovanju epidemije, najbolj iskani so študentje medicine in zdravstvene nege.

V bazi prostovoljcev že okoli 600 študentov medicine "Trenutno je v našo bazo prostovoljcev prijavljenih 590 študentov medicine," nam je sporočila Lena Lapanja iz Zveze študentov medicine Slovenije (ZŠMS). Kot je dodala, je ta baza sicer še nekoliko večja, saj v Sekciji študentov zdravstvene nege in babištva, ki deluje v okviru Zbornice-Zveze, vodijo svojo bazo študentov zdravstvene nege. V prvem valu epidemije je v najbolj prizadetih domovih za starejše v zaporednih terminih delalo 55 študentov zdravstvene nege in medicine. "Opravili so vsak po 170 ur prostovoljnega dela," so nam povedali na ZŠMS. Med najpogostejšimi deli, ki so jih opravljali študentje v spomladanskem valu, je bilo merjenje temperature oziroma triaža na vhodnih točkah zdravstvenih ustanov, pomagali so tudi v klicnih centrih in administraciji. Delo v polni varovalni opremi za pet evrov na uro Da svojega (bodočega) poklica ne jemljejo le kot delo, ampak bolj kot svoje življenjsko poslanstvo, s takšnim odzivom na prošnje bolnišnic sporočajo študentje zdravstvenih smeri. A da razmere, v katerih delajo, vsekakor niso lahke, nam je povedal absolvent zdravstvene nege (njegovo ime hranimo v uredništvu), ki je trenutno zaposlen preko študentskega servisa v enem od zdravstvenih domov, v prvem valu epidemije pa je delal v dežurni zobozdravstveni covid ambulanti. "Osem ur sem imel na sebi vso osebno varovalno opremo, brez možnosti, da bi šel na WC, malico ali vsaj po požirek vode,"je opisal delo v covid ambulanti.Njegovo plačilo pa – pet evrov neto na uro. "Za moje delo nisem prejel nikakršnega dodatka," je povedal.

icon-expand Delo v covid ambulantah je fizično in psihično izčrpajoče. FOTO: Dreamstime