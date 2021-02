Študija: Cepivo AstraZenece upočasni širjenje virusa

Znanstveniki z oxfordske univerze so v članku za znanstveno revijo The Lancet , objavljenem v torek, zapisali, da rezultati kliničnih preizkusov na ljudeh, starih med 18 in 55 let, kažejo, da je med 22. in 90. dnem po prejetju prvega odmerka cepiva AstraZenece učinkovitost tega cepiva 76-odstotna, v treh mesecih pa zaščita ni oslabela. Če posameznik po 12 tednih prejme drugi odmerek, se učinkovitost zviša na 82,4 odstotka. Če drugi odmerek dobi šest tednov po prvem, učinkovitost znaša 54,9 odstotka.

Ugotovitve znanstvenikov oxfordske univerze pritrjujejo odločitvam britanskih oblasti, ki so v načrtu cepljenja predvidele drugi odmerek cepiva proti covidu-19 12 tednov po prvem, da bi čim večjemu številu ljudi zagotovili vsaj delno zaščito pred boleznijo. Znanstveniki so bili do te odločitve sprva kritični, pri cepivu Pfizerja in BioNTecha pa je tako ravnanje celo v nasprotju s priporočili proizvajalca.

Znanstveniki so ugotovili tudi, da njihovo cepivo lahko znatno zmanjša možnost prenašanja novega koronavirusa s človeka na človeka. Kot so sporočili, se s cepljenjem možnost prenašanja bolezni zmanjša za 67 odstotkov. Omenjene rezultate je britanski zdravstveni minister ocenil kot "popolnoma izvrstne". Matt Hancock je povedal, da so"cepiva izhod iz te pandemije". "To je prvič, da je bilo dokazano, da cepivo zmanjša prenos virusa."Izsledki študije namreč kažejo, da ima lahko cepivo"znaten" učinek na prenos virusa, kar pomeni, da bi lahko cepljenje imelo večji vpliv na pandemijo, saj bo vsaka cepljena oseba posredno zaščitila tudi druge ljudi.