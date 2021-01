Incidenca okužb pri mlajših od 10 let najnižja

Po oceni ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je grožnja za širjenje novega koronavirusa, ki jo predstavljajo odprti vrtci in pouk v šolah za mlajše otroke, manjša kot odpiranje šol za starejše otroke. Zato priporočajo, da je zapiranje vrtcev in šol za mlajše otroke eden zadnjih ukrepov, ki naj jih sprejmejo oblasti v okviru boja proti novemu koronavirusu.

V raziskavi, v kateri so obravnavali mlajše osebe, stare do 24 let, so namreč ugotovili, da se incidenca viša s starostjo in posameznim obdobjem epidemije. Pri vseh skupinah je bila najvišja zadnji opazovalni teden v začetku decembra. Ob tem CDC opozarja, da se trend večjega števila okužb v zadnjih mesecih sklada s trendom povečanega števila potrjenih okužb pri odraslih, to se je namreč večalo vse od septembra.

Skupno so od marca do začetka decembra obravnavali več kot 2,8 milijona potrjenih okužb pri otrocih in mladih do 24 let. Od tega so okoli 57 odstotkov okužb potrdili pri mlajših, starih od 18 do 24 let. Pri 14- do 17-letnikih so potrdili 16 odstotkov okužb. Skoraj osem odstotkov okužb so potrdili pri otrocih, starih od 11 do 13 let. Pri otrocih, starih od pet do deset let, so potrdili okužbo pri skoraj 11 odstotkih. Pri najmlajši skupini otrok, starih do štiri leta, so potrdili sedem odstotkov okužb.