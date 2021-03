Študija: Južnoafriška različica ščiti proti drugim mutacijam virusa

Različica 501Y.V2, ki so jo konec lanskega leta prvič odkrili v Južni Afriki, je v tej državi sprožila drugi val epidemije covida-19. Zaradi nje so tamkajšnje oblasti februarja preložile začetek cepljenja proti covidu-19 s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Za to so se odločili, ko je študija pokazala, da to cepivo nudi zgolj "minimalno" zaščito pred blagim do zmernim potekom covida-19 po okužbi z južnoafriško različico.

Nova študija, ki so jo znanstveniki predstavili danes, pa kaže, da plazma okuženih z južnoafriško različico"dobro nevtralizira"nekatere druge variante virusa. Med njimi so tiste iz prvega vala epidemije in nekatere bolj nalezljive različice novega koronavirusa, kot je brazilska. To je na srečanju po videokonferenci izpostavil tudi virolog Tulio de Oliveira.

Južnoafriški minister za zdravje Zweli Mkhize pa je po videokonferenci izrazil prepričanje, da so ugotovitve znanstvenikov "dobra novica za vse", saj bi lahko prispevale k boljšemu nadzoru nad pandemijo covida-19.