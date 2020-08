Količina koronavirusa tudi pri okuženih brez simptomov zelo velika

Okuženi z novim koronavirusom imajo v nosu, grlu in pljučih zelo podobne ravni virusa ne glede na to, ali imajo simptome ali ne, je razkrila nova študija v Južni Koreji. V četrtek objavljene ugotovitve so pomembne v luči podpore domnev, da tudi asimptomatski bolniki širijo koronavirus.

Ekipa raziskovalcev z univerze Soončunhjang pod vodstvom Seungdžae Leeja je med 6. in 26. marcem analizirala vzorce 303 okuženih ljudi v mestu Čeonan. Stari so bili med 22 in 36 let, dve tretjini pa je bilo žensk. Med njimi jih je 193 razvilo simptome covida-19, 110 pa ne. Med tistimi, ki niso razvili simptomov, jih 89 tudi kasneje sploh ni imelo simptomov, kar predstavlja približno 30 odstotkov vseh.

icon-expand Test na koronavirus FOTO: Dreamstime

Ta podatek bi bil lahko pomemben pokazatelj tega, kolikšen je dejanski delež asimptomatskih okuženih in ne le tistih, ki v času testiranja zgolj še niso razvili simptomov. Vse zajete v raziskavo, ki so bili ves čas v posebnem zdravstvenem centru, so po osmih dneh izolacije redno testirali in njihovi vzorci so razkrili primerljive vrednosti količine genetskega materiala virusa v zgornjih in spodnjih dihalih. Manjša razlika je bila opazna le v času, ki je pretekel do negativnega testa. Pri asimptomatskih bolnikih je to trajalo približno 17 dni, pri tistih s simptomi pa 19,5 dneva. Kot so zapisali avtorji raziskave, njihove ugotovitve ponujajo "biološko verodostojnost" poročilom o prenosu virusa z ljudi brez simptomov okužbe. A obenem dodajajo, da so ugotavljali zgolj količino prisotnega genetskega materiala, niso pa sledili zajetim v raziskavo, da bi ugotovili, če se je ta odrazila v dejanskem prenosu virusa.

icon-expand Testiranje na covid-19 FOTO: Dreamstime