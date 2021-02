Študija: Podnebne spremembe morda odigrale ključno vlogo pri prenosu virusa

Raziskovalci z univerze v Cambridgeu so na podlagi podatkov o temperaturah in padavinah za zadnjih sto let pripravili modele populacij več deset vrst netopirjev glede na to, v kakšnih habitatih živijo. Ugotovili so, da se je v zadnjem stoletju na jug Kitajske, v Laos in Mjanmar preselilo 40 vrst netopirjev. To je območje, kjer se je glede na genetske analize virus SARS-CoV-2 prvič pojavil.

Glede na to, da vsaka vrsta povprečno nosi 2,7 koronavirusa, bi lahko na tem območju trenutno krožilo okoli sto različnih koronavirusov, so zapisali v članku, objavljenem v znanstveni reviji Science of the Total Environment.