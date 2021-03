Ponovna okužba s koronavirusom redka, pogostejša med starejšimi

Oceno zaščite pred vnovično okužbo so raziskovalci izračunali na podlagi deležev pozitivnih in negativnih izvidov, pri čemer so upoštevali razlike v starosti, spolu in času, ki je pretekel od okužbe. Ugotovili so, da je bila raven okužb petkrat višja med ljudmi, ki so bili spomladi negativni, v drugem valu pa pozitivni.

Izmed 9000 mlajših od 65 let, ki so bili pozitivni v prvem valu med marcem in majem, jih je bilo le 55 oz. 0,6 odstotka znova pozitivnih med drugim valom med septembrom in decembrom. 3,6 odstotka testiranih v tej starostni skupini je bilo medtem pozitivnih v drugem valu, v prvem pa ne.

Raziskovalci so na tej podlagi sklepali, da med mlajšimi od 65 let prvotna okužba nudi okoli 80-odstotno zaščito pred vnovično, izhaja iz ugotovitev, objavljenih v reviji The Lancet.

Pri starejših ta raven zaščite bistveno upade. Izmed več kot 1900 starejših od 65 let, ki so bili pozitivni v prvem valu, se jih je 17 oz. 0,88 odstotka znova okužilo v drugem valu. Po drugi strani je bilo izmed več kot 90.000 starejših od 65 let v drugem valu – ne pa v prvem – pozitivnih 1866 oz. dva odstotka, kar po sklepih raziskovalcev kaže na 47-odstotno zaščito po prvi okužbi.