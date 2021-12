Študija: poživitveni odmerek močno okrepi imunost

V študiji, objavljeni v Lancetu, so raziskovalci izmerili imunski odziv pri skoraj 3000 ljudeh. Tisti, ki so prejeli odmerek Pfizerjevega cepiva po dveh odmerkih cepiva proizvajalca AstraZeneca, so imeli mesec kasneje skoraj 25-krat višjo raven protiteles kot sodelujoči v kontrolnih skupinah. Pri tistih, ki so poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva prejeli po že dveh odmerkih tega cepiva, se je raven protiteles povečala za več kot osemkrat.

Najučinkovitejši poživitveni odmerek je po mnenju avtorjev študije cepivo Moderne, ki je zvišalo nivo protiteles za 32-krat v skupini, ki je sprva prejela cepivo AstraZeneca in 11-krat v skupini, ki je sprva prejela Pfizerjevo cepivo.

Strokovnjaki sicer menijo, da sta tako cepivo Pfizerja kot Moderne učinkovita za poživitveni odmerek in da primerjave niti niso potrebne. Odpornost se izboljša tudi, če je kot poživitveni odmerek uporabljeno cepivo AstraZenece, a nekoliko manj.

"To so izjemno učinkoviti imunološki spodbujevalci, precej nad tem, kar je potrebno za preprečevanje hospitalizacij in smrti," je dejal vodja raziskave, profesor Saul Faust. Med študijo so sicer beležili redke in blažje stranske učinke cepljenja, sodelujoči so poročali o utrujenosti, glavobolu ali bolečinah v rokah, poroča Guardian.

Poleg protiteles so znanstveniki preučili vpliv poživitvenih odmerkov na T-celice – še eno ključno komponento imunskega sistema, povezano s preprečevanjem hudega poteka bolezni. Večina poživitvenih odmerkov, vključno s Pfizerjem, Moderno in AstraZeneco, je zvišala ravni T-celic, ne glede na cepivo, ki so ga ljudje prejeli pri prvih dveh odmerkih.



Eden od rezultatov, ki je pritegnil pozornost znanstvenikov, je tudi ta, da je bil odziv T-celic enako dober proti različicam beta in delta kot proti prvotnemu virusu, ki se je pojavil v Vuhanu. Na vprašanje, ali je ugotovitev morda pomembna za različico omikron, je Faust dejal, da upajo, da bo tudi v tem primeru zaščita pred hudim potekom bolezni ostala visoka.

Jonathan Ball, profesor molekularne virologije na Univerzi v Nottinghamu, ki ni bil vključen v študijo, deli Faustov optimizem. "Čeprav so različice, kot je različica delta, zmanjšale moč protiteles, da ubijejo virus, so bili odzivi T-celic precej nespremenjeni," je dejal. "To, da poživitveni odmerki okrepijo tako protitelesa kot T-celice, je odlična novica, še posebej zdaj, ko je našo pozornost pritegnil pojav različice omikron," je prepričan.

Rezultati študije so podkrepili odločitev Odbora za cepljenje, da skrajša čas za prejem poživitvenega odmerka s šestih na tri mesece. Nadaljnji rezultati študije pa kažejo, da bi lahko za poživitev uporabljali polovične odmerke cepiva Pfizer, ne da bi pri tem izgubili veliko zaščite. Na Otoku, ko gre za poživitveni odmerek, polovico odmerka že uporabljajo v primeru cepiva Moderna, so še dodali strokovnjaki.