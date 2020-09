Študija: V amazonskem mestu Manaus razvili čredno imunost na covid-19

Dvomilijonsko mesto Manaus se nahaja na območju amazonskega deževnega gozda. Epidemija novega koronavirusa je v mestu dosegla vrhunec marca in aprila, število novih okužb med majem in septembrom pa je močno upadlo. Raziskovalci so ugotovili, da je bilo na vrhuncu okuženih 52 odstotkov prebivalstva.