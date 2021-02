Študija v Izraelu: cepivo Comirnaty 94-odstotno učinkovito

Iz zdravstvene organizacije Clalit Health Services, ki je največji ponudnik zdravstvenih storitev v državi, so sporočili, da je v študiji sodelovalo 600.000 ljudi, ki so bili cepljeni z obema odmerkoma cepiva Comirnaty, in prav toliko ljudi, ki niso bili cepljeni.

Med cepljenimi so zabeležili 94 odstotkov manj simptomatskih okužb in 92 odstotkov manj primerov hude oblike bolezni kot pri tistih, ki niso bili cepljeni, so zapisali. "Učinkovitost se je ohranila pri vseh starostnih skupinah, tudi pri starejših od 70 let," so dodali.

Sporočili so, da so v študiji sodelovali tisti, ki so drugi odmerek cepiva prejeli najmanj sedem dni pred testiranjem, in da jo bodo v prihodnje še razširili. "Z vsakim tednom bodo rezultati natančnejši," so pojasnili. Natančnost se bo povečala s tem, ko bodo sodelujoče testirali 14 dni ali več po cepljenju z drugim odmerkom.

"Objava preliminarnih rezultatov je namenjena temu, da bi tistim, ki še niso cepljeni, pokazali, da je cepivo visoko učinkovito in da preprečuje hudo obliko bolezni," so poudarili v Clalitu.