Študija: V Vuhanu 10-krat več okužb, kot so prikazovale mestne oblasti

Raziskovalci so na podlagi rezultatov testiranj na protitelesa ocenili, da je bilo novemu koronavirusu v Vuhanu, metropoli z 11 milijoni prebivalcev, izpostavljeno 4,43 odstotka prebivalstva. To pomeni, da se je z virusom okužilo približno pol milijona ljudi, kar pa je 10-krat več, kot kažejo uradni podatki mestnih oblasti, poroča CNN. Te so nazadnje v nedeljo poročale o skupno 50.354 primerih od začetka epidemije.

Kitajski Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je študijo opravil mesec dni po koncu prvega vala epidemije na Kitajskem. V študijo so vključili 34.000 ljudi. Gre za prebivalce Vuhana, kjer je virus prvič izbruhnil, in prebivalce ostalih provinc in mest, med drugim Pekinga ter Šanghaja.

Po mnenju poznavalcev študija opozarja na problem pomanjkljivega poročanja o okužbah v času izbruha novega koronavirusa v Vuhanu. To je posledica več dejavnikov, med drugim tudi takratnega kaosa in pomanjkanja znanja o asimptomatskih bolnikih.

Ko so januarja in februarja mestne bolnišnice preplavili bolniki z vročino, je močno primanjkovalo zdravstvenega osebja in testov. Mnoge bolnike so napotili domov in jim naročili, naj se samoizolirajo, okužbo pa so nato prenesli še na svoje družinske člane. Nekateri težji bolniki so umrli doma, nihče od njih pa ni bil vključen v uradno statistiko.

S pomanjkljivim poročanjem o okužbah so se soočale tudi druge države po svetu. Študije protiteles, ki so jih opravili raziskovalci v drugih državah, prav tako kažejo, da je bil novi koronavirus veliko bolj razširjen, kot so kazale uradne številke. V New Yorku so na primer v avgustu pri testiranju 1,5 milijona prebivalcev protitelesa odkrili pri več kot 27 odstotkih testiranih, poroča CNN.

Kitajske oblasti glede uradnih podatkov ob tem niso bile povsem transparentne. Da oblasti v Vuhanu poročajo o manj okužbah in smrtnih primerih, kot so jih v resnici zabeležili, so opozarjali tudi nekateri kitajski novinarji. Zaradi izdaje podatkov so kitajske oblasti 'poskrbele' za vrsto aretacij, nekatere so tudi obsodili na zapor.