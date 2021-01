Ali covid-19 res vpliva na moško plodnost?

Vendar pa so strokovnjaki, ki niso bili vključeni v študijo, takoj izrazili dvome o zaključku poročila in pozvali k previdnosti pri prekomernem posploševanju ugotovitev raziskave. "Pri njihovi razlagi teh podatkov je treba biti previden. Avtorji na primer navajajo, da njihovi podatki kažejo, da 'okužba z novim koronavirusom povzroča pomembne okvare moške reproduktivne funkcije', vendar v resnici kažejo le na povezavo," je povedal Allan Pacey , profesor andrologije na Univerzi v Sheffieldu v južnem Yorkshiru v Združenem kraljestvu.

"To poročilo ponuja prve neposredne dokaze, da okužba z novim koronavirusom poslabša kakovost semena in moški reproduktivni potencial," piše v študiji.

V študiji je sodelovalo 105 plodnih moških brez covida-19 in 84 plodnih moških z diagnozo covid-19. Moški so bili približno enako stari, znanstveniki pa so 60 dni analizirali njihovo seme v 10-dnevnih intervalih. V primerjavi z zdravimi moškimi, ki niso imeli covida-19, je študija odkrila znatno povečanje vnetja in oksidativnega stresa v semenčicah moških z boleznijo covid-19. Virus je negativno vplival tudi na koncentracijo, gibljivost in obliko spermijev.

"Zbolevanje za boleznijo, kot je gripa, lahko za nekaj tednov ali mesecev začasno zmanjša število semenčic (včasih na nič). Zaradi tega je težko ugotoviti, koliko primerov, opaženih v tej študiji, je bilo specifičnih za covid-19," pa je dejala Channa Jayasena , svetovalka za reproduktivno endokrinologijo in andrologijo na Imperial College London. Poleg tega je "pomembno opozoriti, da v semenu ni dokazov o novem koronavirusu in da ni dokazov, da se virus lahko prenaša s semenom", je povedala Alison Murdoch , ki vodi center za reproduktivno medicino na Univerzi Newcastle v Veliki Britaniji.

Študija je pokazala, da so razlike naraščale z resnostjo bolezni. "Ti učinki na semenčice so povezani s slabšo kakovostjo semenčic in zmanjšanim potencialom plodnosti. Čeprav so se ti učinki sčasoma zmanjševali, so pri bolnikih s covidom-19 ostali znatno in nenormalno večji, obseg teh sprememb pa je bil povezan tudi z resnostjo bolezni" je dejal vodilni raziskovalec Behzad Hajizadeh Maleki z univerze Justus LiebigvGiessnu v Nemčiji.

Študija je pokazala tudi, da je bila pri moških s covidom-19 raven encimske aktivnosti ACE2 veliko višja. ACE2 ali encim za pretvorbo angiotenzina 2 je beljakovina, ki predstavlja vstopno točko za nov koronavirus, da se "zaskoči" in okuži širok spekter človeških celic. Vendar ni presenetljivo, da bi covid-19 lahko vplival na moški reproduktivni sistem, saj so v modih tudi receptorji ACE2 oziroma "isti receptorji, ki jih virus uporablja za dostop do pljučnih tkiv", je dejal Pacey, ki je tudi glavni urednik revije Human Reproduction.

"Od začetka pandemije covida-19 obstaja razumljiva (a teoretična) zaskrbljenost glede tega, ali bi lahko ta koronavirus škodljivo vplival na plodnost moških, ki se okužijo," je dejal Pacey. Po pregledu približno 14 študij na to temo je Pacey zaključil, da je bil "kakršen koli merljiv učinek koronavirusa na plodnost moških verjetno le majhen in začasen".Ugotovitve te študije, je dodal, bi lahko bile posledica drugih dejavnikov, na primer uporabe zdravil za zdravljenje covida-19, kar so avtorji študije tudi priznali.

"Zato v tem naboru podatkov vidim le možne razlike v kakovosti sperme med bolniki s febrilno boleznijo (vročino) in tistimi, ki so bili zdravi. Že zdaj vemo, da lahko febrilna bolezen vpliva na proizvodnjo sperme ne glede na to, kaj jo povzroči," je dejal Pacey.

Sheena Lewis, zaslužna profesorica na Queen's University v Belfastu v Severni Irski, je delila podobne misli: "Skrbi me, da so moški s covidom-19 imeli znatno večjo telesno težo in so bili na številnih terapevtskih tretmajih. Vemo, da samo debelost poslabša kakovost sperme. Zdravljenje covida-19 je morda vplivalo tudi na kakovost sperme pri teh moških–in ne samo covid-19," je dejala. "Zato so potrebne dolgoročne študije, preden bomo testise šteli za organ z visokim tveganjem pri covidu-19," pa je povedala Murdochova.