'Subvencije za skrajšan delovni čas bolj spodbujajo gospodarstvo kot čakanje na delo'

Država bo za shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa zagotovila vsa potrebna sredstva, koristila bo tudi evropski mehanizem Sure, je v spletnem pogovoru dejal minister za delo Janez Cigler Kralj.

Cigler Kralj je uvodoma izpostavil, da je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa osrednji ukrep predlaganega tretjega protikoronskega zakona, ki naj bi ga vlada potrdila danes. Shema naj bi bila v Sloveniji namenjena delodajalcem, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Subvencionirano naj bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 20 do 36 ur tedensko, subvencije pa bi se gibale med 112,13 evra in 448,52 evra.

Država bo po njegovih besedah za izvajanje ukrepa, ki naj bi bil vreden med 500 milijonov in eno milijardo evrov, zagotovila vsa potrebna sredstva. Po njegovih besedah se je izkazalo, da evropska sredstva iz Evropskega socialnega sklada ne bodo zadoščala, zato naj bi Slovenija ukrep financirala tudi iz evropskega posojilnega mehanizma Sure.

Delodajalci novo shemo nestrpno pričakujejo že nekaj časa, je poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmuc. Se je pa zataknilo pri podaljšanju ukrepa čakanja na delo, je opozorila. Delodajalci so se namreč zavzemali za podaljšanje tega ukrepa za tri mesece za vse panoge, pri čemer naj bi bili pogoji za koriščenje ukrepa ostrejši. V zadnjem osnutku zakona pa je obveljalo, da se čakanje ohrani zgolj za turizem in gostinstvo, pa še to le za en mesec. Prav ta ukrep pa bi bil, tako Šmučeva, v prihodnje pomemben za vse dejavnosti, ki so zabeležile (več kot) 50-odstoten padec naročil in si s subvencijami za skrajšan delovnik ne bodo mogle pomagati.