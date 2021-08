Brez subvencioniranja krajšega delovnika. Država pravi, da so dejavnosti sproščene

Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so na današnjem sestanku s predstavniki ministrstev izpostavili koriščenje ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Menijo, da so vse zgoraj naštete stvari med upravičenimi razlogi za odrejanje skrajšanega delovnega časa zaposlenih v tej panogi.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič je medtem poudaril, da je bil z interventnim zakonom za gospodarstvo in turizem ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas prenovljen. Po novem pravica do delnega povračila nadomestila plače po zakonu pripada delodajalcu, ki najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in ki mu je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

"Na območju celotne Slovenije so trenutno sproščene vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Odloki samo v nekaterih primerih določajo posamezne omejitve, sicer pa določajo pogoje, pod katerimi je dovoljeno opravljanje dejavnosti," pojasnujejo na ministrstvu za delo. Tako "ni mogoče šteti, da je opravljanje gospodarske dejavnosti kot take onemogočeno ali omejeno" v smislu izpolnjevanja pogoja v zakonu, "če so določeni zgolj pogoji, pod katerimi se lahko gospodarska dejavnost opravlja in ti izhajajo zgolj iz varnostnih (preventivnih) razlogov zaradi preprečevanja širjenja okužb".

Ministrstvo za delo ob tem meni, da zahteva po izpolnjevanju pogoja PCT (npr. za vstop v gostinski lokal, kinematografe, organizirane dogodke in podobno) ter pogoji, ki veljajo za prehod državnih mej, ne štejejo za omejitev opravljanja gospodarske dejavnosti v smislu izpolnjevanja pogoja iz zakona. Za izpolnjevanje tega kriterija mora biti po mnenju ministrstva s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti kot take.