Sum na ponovno okužbo doslej pri skoraj 6000 obolelih s covidom-19

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za 24ur.com pojasnili, da so porast ponovnih okužb z novim koronavirusom zaznali že v oktobru in novembru lanskega leta, torej v obdobju, ko je še prevladovala različica delta. Naraščanje deleža oseb, ki so imele po 90 dneh ali več od prebolelega covida-19 že drugič pozitiven PCR-test, pa je bilo vidno in še bolj izrazito v zadnjih tednih decembra.