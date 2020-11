Surs: Epidemija je naša življenja obrnila na glavo

S sorodniki ali prijatelji ob pijači ali na kosilu oz. večerji se je v letu 2019 vsaj enkrat na mesec družilo 93 % oseb. Z razglasitvijo epidemije smo izgubili možnost za osebna druženja in tako so se tudi ta po sili razmer preselila na splet, ugotavljajo na Statističnem uradu Republike Sovenije (Surs).

V normalnih okoliščinah bi si večina slovenskih gospodinjstev v poletnih mesecih privoščila počitnice, dopust. Če bi bilo tako, kot je bilo v letu 2019, bi se v 3. četrtletju odpravili na Hrvaško, počitnice pa bi trajale približno en teden. Podatki za leto 2019 kažejo, da je na vsaj eno daljše zasebno potovanje (tj. z najmanj štirimi prenočitvami) odšlo nekaj več kot polovica (54 %) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Največ zasebnih potovanj je bilo opravljenih v 3. četrtletju leta (v juliju, avgustu in septembru), tri četrtine (74 %) vseh zasebnih potovanj v tujino pa so bila potovanja na Hrvaško.

Šolanje v času epidemije na daljavo

Z razglasitvijo epidemije so se zaprli vrtci, osnovne in srednje šole ter fakultete. S tem je doma ostalo približno 88.000 predšolskih otrok, 190.000 osnovnošolcev, 73.000 srednješolcev in 77.000 študentov. Poučevanje se je iz učilnic in predavalnic preselilo v domače okolje.

Osnovni pogoj za šolanje na daljavo so določena oprema, dostop do interneta in tudi digitalne veščine, tj. spretnosti, ki omogočajo uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in digitalnih storitev. V letu 2020 je imelo dostop do interneta 90 % gospodinjstev. Med 16–24 let starimi prebivalci Slovenije je bilo 62 % takih, ki so digitalne veščine obvladovali zelo dobro, 20 % takih, ki so poznali osnove teh veščin, pri 17 % je bilo poznavanje digitalnih veščin pomanjkljivo, 1 % 16–24-letnikov pa takih veščin ni imel, ugotavljajo na Sursu.

Zaprtje občinskih meja

Poslabšanje epidemiološke slike je konec marca 2020 povzročilo, da je bilo prebivalcem nekaj časa dovoljeno le gibanje znotraj občinskih mej. Največ prostora za raziskovanje lastne občine so tako imeli prebivalci občine Kočevje, ki je s 555 kvadratnimi kilometri naša po površini največja občina, najmanj pa prebivalci občine Odranci, ki meri sedem kvadratnih kilometrov in je po površini najmanjša slovenska občina.

Največ možnosti, da so na sprehodu koga srečali, so imeli prebivalci občine Ljubljana, ki je naša najgosteje poseljena občina (1.070 prebivalcev na kvadratni kilometer). Prebivalci občine Solčava na drugi strani razvrstitve pa so se lahko sprehajali najbolj v miru (pet prebivalcev na kvadratni kilometer).