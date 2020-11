Švedska o novih ukrepih, v Indiji že več kot devet milijonov okužb

V Mehiki umrlo več kot 100.000 s covidom-19

V Mehiki je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrlo že več kot 100.000 ljudi, so v četrtek sporočile oblasti. Doslej so v državi potrdili tudi več kot 1,019 milijona okužb. Mehika je po številu smrtnih žrtev na četrtem mestu za ZDA, Brazilijo in Indijo. V četrtek so oblasti potrdile še 576 smrtnih primerov, skupno pa 100.104.

Vlada sicer domneva, da je za posledicami okužbe v resnici umrlo še dodatnih 50.000 ljudi. Tudi število okužb je verjetno v resnici precej višje, saj je število testiranj relativno nizko.

V zadnjih mesecih so se razmere v državi deloma umirile. Odprla so se tudi podjetja, ki so bila na vrhuncu izbruha zaprta. Postopoma pa v državi spet beležijo več hospitalizacij, predvsem v prestolnici, zato svarijo, da bi lahko spet uvedli strožje ukrepe za zajezitev pandemije. Mehika sicer nikoli ni uvedla popolnega zaprtja javnega življenja in gospodarstva.

V Indiji potrdili več kot 9 milijonov okužb z novim koronavirusom

V Indiji je število okužb z novim koronavirusom danes preseglo mejo devet milijonov. Čeprav se v državi število novih okužb na dnevni ravni zmanjšuje, pa v prestolnici New Delhi še naprej poročajo o hitrem širjenju epidemije. Indija je za ZDA druga najhuje prizadeta država na svetu v pandemiji covida-19. Po zadnjih uradnih podatkih so doslej zabeležili več kot 132.000 smrti zaradi covida-19. V povprečju v državi, kjer je bil vrhunec epidemije septembra, še vedno vsak dan beležijo približno 45.000 novih primerov.

V New Delhiju so v zadnjem dnevu potrdili rekorden porast okužb, in sicer 7546 novih primerov okužbe in 98 smrti. V indijski prestolnici, ki se obenem sooča tudi s hudim onesnaženjem, se je doslej z novim koronavirusom okužilo več kot pol milijona ljudi. Zdravniki so že ugotovili, da lahko vse večje onesnaževanje negativno vpliva na ljudi, ki trpijo zaradi prizadetih dihal, kar je posledica covida-19. Glavni minister v New Delhiju Arvind Kejriwalje pred dnevi dejal, da je onesnaženje največji razlog za najnovejši porast okužb z novim koronavirusom v prestolnici.