Zaradi odprtih šol med pandemijo na Švedskem med šolarji ni večji okuženosti

Na Švedskem so med 24. februarjem in 14. junijem pri otrocih, starih od enega do 19 let, potrdili 1124 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da se je okužilo okoli 0,05 odstotka otrok v tej starostni skupini. Na Finskem so v tem obdobju potrdili 584 okužb pri otrocih v tej starostni skupini, kar je prav tako okoli 0,05 odstotka vseh finskih otrok.

"Zaprtje šol torej ni imelo neposrednega učinka na število potrjenih primerov okužbe pri šolarjih na Švedskem in Finskem,"sta agenciji za javno zdravje zapisali v poročilu, objavljenem prejšnji teden.

Švedska, ki je uvedla blažje ukrepe v boju proti novemu koronavirusu od drugih držav in pri tem računala na odgovornost državljanov pri spoštovanju fizične distance in higienskih ukrepov, se sooča s kritikami, da se igra rusko ruleto z življenji svojih državljanov. Vlada je zavračala kritike, da poskuša doseči t.i. čredno imunost, do katere pa je še dolga pot, kažejo najnovejši podatki. Junijski podatki kažejo, da je v Stockholmu, kjer so beležili najhujši izbruh, okoli 10 odstotkov prebivalcev razvilo protitelesa. Na Švedskem so beležili tudi visoko število smrtnih žrtev na milijon prebivalstva, več kot države v regiji.