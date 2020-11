Švedski drugi val: rekordno število okuženih in premier v karanteni

Poudaril je, da gre švedska krivulja okužb v napačno smer in se bližajo stanju, kakršnega so imeli spomladi. "Soočamo se s stanjem (covida-19), zaradi katerega bi lahko postalo temno kot v rogu," je dejal švedski premier ob napovedi zaostrovanja ukrepov.

"November je. To je najtemnejši mesec v letu in tema bo z nami še nekaj časa, in na žalost se prav tako zdi, da gremo proti temnejšim časom, ko gre za širjenje okužbe v delih sveta, v Evropi in tukaj na Švedskem," je opozoril premier. Tudi na Švedskem namreč v zadnjih tednih beležijo rekordne številke, prejšnji četrtek so denimo zabeležili rekordno število novoodkritih primerov v enem dnevu (4766) od začetka epidemije v državi.

"Pride čas v življenju, ko se zdi, da ima ura več kot 60 minut, ko se tedni vlečejo in vlečejo, in na žalost trenutno preživljamo takšen čas," je v sporočilu za javnost zapisal švedski premier Stefan Lovfen , ki je že nekaj dni tudi sam prostovoljno v karanteni. Zanjo se je odločil iz preventivnih razlogov, ker je bil nekdo iz njegovega bližnjega kroga v stiku z okuženo osebo. S tem je ljudem z lastnim primerom pokazal, kako naj ravnajo, da lahko skupaj zajezijo širjenje virusa.

V sredo so v Stockholmu ponovno prepovedali obiske v domovih za starejše, po tem ko so v švedski prestolnici zaznali ponovno povečanje števila okužb v teh ustanovah. Že pred tem so na osem oseb omejili število ljudi, ki lahko sedijo za isto mizo v restavracijah in lokalih. Počasi tako uvajajo ukrepe, ki smo jih drugje po Evropi sprejeli že na začetku septembra.

Švedska vlada, ki je že pred časom začela sprejemati malo strožje ukrepe, kot so jih imeli med prvim valom, zdaj pripravlja odlok, s katerim bodo prepovedali prodajo alkohola po 22. uri v lokalih, restavracijah in nočnih klubih. Odlok naj bi predvidoma v veljavo stopil 20. novembra.

V zadnjem tednu se je število bolnikov s covidom-19 na intenzivnih oddelkih več kot podvojilo. "Ta hip zdravstveni sektor obvladuje pritisk, vendar je zdravstveno osebje od spomladi preobremenjeno in zdaj jim grozi, da bodo morali stati v prvih bojnih linijah še zelo dolgo časa," je dejal premier. Ljudi je opozoril, da bo s takšnim tempom zbolelo še več ljudi, še več jih bo umrlo, zdravstveni sistem bo še bolj obremenjen in posledično bo preloženih še več operacij in drugih zdravstvenih storitev.

A švedska vlada kazni za neupoštevanje navodil še vedno ne predvideva, še vedno svoje državljane le pozivajo, naj bodo odgovorni ter naj upoštevajo nasvete in priporočila. Naj torej ohranjajo fizično razdaljo, se izogibajo zabavam in druženju v večjem številu ter skrbijo za higieno rok in kašlja. "Ne gre za splošne nasvete, to moramo narediti," je dejal Lovfen in ocenil, da se večina drži navodil, vendar ne vsi. "Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo v svojem vsakdanjem življenju, lahko vpliva na to in šteje. Naše vedenje in naša malomarnost sta pomembna," je dejal.

Številke so od konca oktobra precej višje kot v preteklih mesecih, povečujejo pa se bolj kot v sosednjih državah, denimo na Danskem, kjer so veliko bolj omejili javno življenje. Za razliko od Danske, Finske in Norveške na Švedskem uporaba zaščitnih mask še vedno ni obvezna niti v zaprtih prostorih ali med uporabo javnega prevoza.