Svet beleži nove dnevne rekorde, Izrael v ponovno zaprtje države

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je svet v zadnjih 24 urah zabeležil nov dnevni rekord v številu novih okužb. Največ so jih potrdili v Indiji, ZDA in Braziliji. Izrael je medtem postal prva država, ki bo znova uvedla vseobsegajočo karanteno za celotno državo. Odločitev o karanteni so izraelski politiki sprejeli v želji po umiritvi naraščanja števila okužb s koronavirusom, ki bi se lahko zaradi prazničnih druženj še bolj razširil.

icon-expand V Indiji v zadnjih dneh beležijo največjo rast okužb na svetu. FOTO: AP

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v zadnjih 24 urah zabeležila rekordni dnevni prirast okužb. V samo enem dnevu smo na svetu našteli 307.930 primerov, povečalo pa se je tudi število smrtnih primerov, in sicer za 5500. Prejšnji rekord je organizacija zabeležila 6. septembra, ko so poročali o 306.857 primerih. O največ potrjenih primerih poročajo iz Indije, ZDA in Brazilije. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je Indija v nedeljo poročala o 94.372 novih primerih, sledijo ZDA s 45.523 in Brazilija s 43.718. Indija ima za ZDA drugo največje število potrjenih primerov na svetu. Pretekli teden so sporočili, da so avgusta zaznali skoraj dva milijona primerov Covid-19, kar je najvišji mesečni seštevek na svetu od začetka pandemije. Pandemija koronavirusa se ne umirja niti v Evropi. Države svoje državljane pozivajo, naj upoštevajo ukrepe, med drugim nošenje zaščitne maske in socialno distanciranje. Med drugimi državami, kjer je virus znova zaživel, so Peru, Izrael, Južna Koreja in Avstralija. V nedeljo je policija v avstralski zvezni državi Victoria aretirala več kot 70 protestnikov zaradi nespoštovanja ukazov, da ostanejo doma. Približno 250 ljudi se je udeležilo protesta v mestu Melbourne, ki so ga organizirale skupine z družabenih omrežij, ki promovirajo teorije zarote o pandemiji. Victoria je bila žarišče avstralskega izbruha, saj je predstavljala 75 % vseh zabeleženih primerov in 90 % smrtnih primerov.

icon-expand Benjmin Netanjahu FOTO: AP

Izrael v ponovno zaprtje države Izrael je prva država na svetu, ki zaradi naraščanja okužb s koronavirusom uvaja ponovno zaprtje države oziroma t.i. "lockdown". Strogi ukrepi bodo začeli veljati v petek in bodo trajali vsaj tri tedne. Reuters poroča, da se bodo lahko prebivalci od svojih domov oddaljili le za 500 metrov, lahko pa recimo gredo v službo. Zaprte bodo šole in nakupovalna središča, odprte pa ostajajo trgovine z živili in lekarne. Javni sektor bo deloval z manj osebja, podjetja pa lahko nadaljujejo z delom, če ne bodo sprejemali strank. Znano je, da bodo druženja v zaprtih prostorih omejena na 10 ljudi, na prostem pa na 20 ljudi. To bo močno vplivalo na molitve v sinagogah. Restavracije bodo smele hrano pripravljati samo za s seboj. Zaprtje države prihaja ravno v času, ko v Izraelu običajno potekajo velike slovesnosti. V petek namreč praznujejo judovsko novo leto. "Vem, da to ne bodo takšni prazniki, kot smo jih vajeni. Ne bomo mogli praznovati s svojo širšo družino," je dejal premier Bejamin Netanjahu v televizijskem nagovoru. Netanjahu, ki se sooča z vse večjimi kritikami zaradi slabega odziva na koronakrizo, je dejal, da je finančnemu ministru naročil, naj pripravi nov gospodarski paket. Ta bo pomagal podjetjem, ki jih je pandemija koronavirusa močno prizadela. Po podatkih Univerze Johns Hopkins je Izrael zabeležil več kot 153.000 potrjenih okužb in 1108 smrtnih primerov. Trump z novim zborovanjem v zaprtem prostoru kršil navodila lastne vlade Ameriški predsednikDonald Trump je imel medtem v nedeljo zvečer novo predvolilno zborovanje v zaprtem prostoru in sprožil ogorčene kritike demokratskega guvernerja Nevade Steva Sisolaka. Zborovanje na letališču v Las Vegasu so mu prepovedali, nakar je našel skladišče zasebnega podjetja v bližnjem Hendersonu. Podjetje Xtreme Manufacturing bo kaznovano zaradi kršenja prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi, ki ga je guverner Sisolak izdal na priporočilo Trumpove vlade. "Ni imel poguma za težke odločitve in jih je prepustil nam guvernerjem. Kot vedno seveda misli, da pravila zanj ne veljajo. Raje spet brezbrižno in sebično ogroža življenja v Nevadi," je dejal Sisolak. Trump je imel svoje doslej edino zborovanje v zaprtem prostoru junija v Tulsi v Oklahomi, ki je bil polomija s političnega in zdravstvenega vidika. Namesto napovednih milijon ljudi jih je prišlo le 5000, dvorana je bila prazna, kljub temu pa je število okuženih s koronavirusom v Tulsi potem naraslo. Okužili so se tudi Trumpovi sodelavci in pripadniki tajne službe. Po udeležbi na zborovanju v Tulsi je zaradi covida-19 umrl tudi nekdanji republikanski predsedniški kandidat Herman Cain. Od takrat naprej je imel Trump le še zborovanja na prostem v letaliških hangarjih in podobnih prostorih, v nedeljo pa je šel spet v zaprt prostor. Podpornikom so merili temperaturo in delili maske, nosil pa jih ni nihče, razen tistih, ki so stali za Trumpovim odrom. Tem so zabičali, da morajo imeti maske, ker bodo na televiziji.

icon-expand Donald Trump. FOTO: AP