'Svet je v 25 tednih nazadoval za 25 let'

Kot izpostavlja, se je zaradi pandemije izjemna revščina povečala za sedem odstotkov. Razširjenost cepljenja, ki naj bi bila pokazatelj tega, kako dobro delujejo zdravstveni sistemi, pa je padla na raven iz 90. let prejšnjega stoletje. Svet je tako na tem področju "v 25 tednih nazadoval za 25 let" , ugotavlja poročilo, objavljeno na spletni strani fundacije.

Poročilo opozarja, da bo ključnega pomena to, kaj bo svet storil v prihodnjih mesecih, in poziva h globalnemu sodelovanju pri razvoju diagnostike, cepiv in zdravil, hitri izdelavi testov in enakopravni porazdelitvi teh dobrin, ki bi temeljila na potrebah in ne zmožnosti plačila.

Če bo svetu uspelo v približno 18 naslednjih mesecih uspešno izdelati in razdeliti cepivo, bi se stvari lahko vrnile v stanje pred pandemijo v enem ali dveh letih, je za spletni portal Politico ocenil prvi mož fundacije Mark Suzman. V nekaterih državah v razvoju bi sicer lahko obračanje trenda ekonomskega padca trajalo dlje, saj v svoja gospodarstva ne morejo vložiti toliko kot bogatejše države, je dodal.