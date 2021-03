V ZDA presegli 30 milijonov okužb

Republikanski guverner Arizone Doug Ducey je v četrtek povsem odpravil vse vladne ukrepe glede nošenja mask v mestih, občinah, krajevnih skupnostih in okrožjih. Zahteve po nošenju mask je dovolil le zasebnim podjetjem. Obenem je odpravil vse omejitve glede zbiranja in odpiranja lokalov.

V zvezni državi New York so doslej najmanj enkrat cepili 27,5 odstotka od okrog 20 milijonov prebivalcev, povsem cepljenih pa je 14,6 odstotka. S srede na četrtek so v 24 urah cepili več kot 200.000 ljudi. V New Yorku že cepijo vse starejše od 50 let, Kalifornija bo 50-letnike začela cepiti aprila, 15. aprila pa namerava cepiti že vse, ki so starejši od 16 let. Florida bo starejše od 18 let začela cepiti 5. aprila.

V Braziliji so v četrtek prvič od izbruha pandemije potrdili več kot 100.000 novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. S tem je država dosegla še en tragičen mejnik, potem ko je zaradi covida-19 umrlo več kot 300.000 ljudi, v torek pa so prvič poročali o smrti več kot 3000 covidnih bolnikov v 24 urah.

Mesto New York pa se pripravlja na ponovno odprtje gledališč, ki so zaprta od marca lani. Ob tem posta vsem igralcem in zaposlenim po gledališčih omogočeni testiranje in cepljenje. "Čas je, da spet dvignemo zaveso na Broadwayu," je dejal župan Bill de Blasio .

Doslej so v državi, ki je za ZDA najbolj prizadeta v pandemiji, potrdili več kot 12,3 milijona okužb z novim koronavirusom. Število okužb in smrti covidnih bolnikov narašča predvsem zaradi širjenja lokalne različice novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiva. Težava je tudi počasno cepljenje prebivalstva proti covidu-19, pa tudi opuščanje pravila medsebojne razdalje.

Število smrtnih žrtev covida-19 se je od začetka januarja potrojilo. V zadnjem tednu je dnevno v povprečju umrlo 2273 bolnikov. Zdaj dnevno beležijo več kot dvakrat več novih okužb kot v januarju. V zadnjih sedmih dneh so jih povprečno dnevno potrdili 77.050.

V Mehiki več kot 200.000 smrtnih žrtev

V Mehiki, ki je po številu smrtnih žrtev covida-19 za ZDA in Brazilijo tretja najbolj prizadeta država, je covid-19 do četrtka zahteval več kot 200.000 življenj. Za boleznijo je umrlo 200.211 ljudi, potem ko je v 24 urah umrlo še 584 covidnih bolnikov, so sporočili z ministrstva za zdravje. Žalosten mejnik je država dosegla kljub padanju števila okužb in smrti v zadnjih tednih, potem ko so v januarju beležili porast, zaradi katerega so bile številne bolnišnice na robu zmogljivosti.

Oblasti že opozarjajo na nevarnost novega vala okužb v času, ko se milijoni Mehičanov pripravljajo na velikonočne praznike v začetku aprila. Ta možnost skrbi tudi mehiškega epidemiologa Alejandra Maciasa, ki pa meni, da je del prebivalstva vendarle dosegel določeno stopnjo imunosti. V Mehiki so po njegovi oceni namreč imeli zelo intenziven drugi val epidemije, zato meni, da bo virusu sedaj"na voljo manj ljudi za okužbo".

Država je bila sicer ena prvih v Latinski Ameriki, kjer so 24. decembra lani začeli cepiti proti covidu-19, vendar pa so v 126-milijonski državi doslej porabili le 6,1 milijona odmerkov cepiv od okoli desetih milijonov, kolikor so jih prejeli. Epidemiolog Macias meni, da bi morali mesečno izvesti deset milijonov cepljenj, če želijo resnično množično cepljenje.