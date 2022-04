Logarjeva: Svetovalna skupina že predlagala ukinitev mask v notranjosti

Pristojni so v petek opravili 1351 PCR-testov in 11.028 hitrih antigenskih testov ter potrdili 1839 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 21 okužb manj kot v četrtek. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je medtem dejala, da je strokovna skupina že predlagala, da maske v notranjih prostorih ne bi bile več obvezne, temveč da bi ostale le kot priporočilo. Kot je dejala, bi to sprostitev uvedli, ko bi imeli na intenzivnih oddelkih sedem dni zapored manj kot 35 bolnikov. "Upamo, da bodo lahko ti ukrepi ostali v preteklosti," je dejala.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je potrdila, da bo svetovalna skupina predlagala nova sproščanja na področju covidnih omejitev. Kot je dejala, so priporočilo, da se ob zmanjšanju števila covidnih bolnikov v intenzivnih enotah sprosti tudi obvezna nošnja zaščitnih mask v notranjih prostorih, izdali pred okoli desetimi dnevi. "Zdaj le čakamo, da se izpolni pogoj," je dodala. Zaščitne maske v notranjosti bi tako ostale le kot priporočilo, in ne več kot obveza, sprostitev pa bi uvedli, ko bi imeli na intenzivnih oddelkih sedem dni zapored manj kot 35 bolnikov, je dejala. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje je na intenzivnih oddelkih 37 covidnih bolnikov. "Pričakujemo, da bi se to lahko zgodilo v naslednjih desetih do 14 dneh, seveda če se stvari ne bodo drastično zasukale," je dodala. Kot razlaga, je namreč zmanjšanje števila covidnih bolnikov na intenzivni negi mogoče pričakovati tudi zaradi splošnega zmanjševanja števila okužb v populaciji.

icon-expand Maske bi lahko ukinili v naslednjih 14 dneh. FOTO: POP TV

A zakaj o sproščanju govorimo prav zdaj? "Epidemiološka slika se izboljšuje že kar nekaj časa. Trendi so v smeri zniževanja in ta ukrep nima nobene povezave z volitvami ali prihajajočo veliko nočjo," trdi. Pričakujejo namreč, da se bo z izboljšanjem epidemiološke slike in tudi vremena zmanjšalo tveganje za porast primerov okužb dihal in hkrati tudi tveganje okužbe z novim koronavirusom, posledično pa tudi potreba po bolnišničnem zdravljenju, je pojasnila. Dodala je tudi, da zaščitnih mask na večjih druženjih ali koncertnih prizoriščih zadnje čase skoraj ni mogoče opaziti. Zato da tudi ne pričakujejo poslabšanja epidemiološke situacije. "Z opustitvijo mask skoraj ne bi več imeli ukrepov, ki bi nas ločili od stare oz. nove normalnosti. Maske sicer ostajajo v domovih za starejše in zdravstvenih ustanovah, kjer si ne želimo širjenja okužb," je pojasnila. Ob tem je dodala, da gre pri različici omikron za sorazmerno blag potek okužbe in da upajo, da se morebitna nova različica ne bi izkazala za novo težko različico: "Upamo, da bodo lahko ti ukrepi ostali v preteklosti." Svetovna zdravstvena organizacija medtem po besedah Logarjeve trenutno ne opozarja na nobeno novo različico: "Videli bomo, kaj se bo poleti dogajalo na južni polobli. A trenutno so kakršne koli napovedi problematične. Lahko pa trdimo, da virus poleti in jeseni še ne bo izginil ter da bo še vedno prisoten. V kakšni meri in kako bo vplival na naša življenja, pa še ne moremo trditi."

icon-expand Se nam obetajo nove sprostitve ukrepov? FOTO: Shutterstock

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni v petek opravili 1351 PCR-testiranj in 11.028 hitrih antigenskih testov. S tem so nato potrdili 1839 dnevnih okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje se v bolnišnicah trenutno zdravi 344 covidnih bolnikov, 131 zaradi covida, 176 pa s covidom-19. Na intenzivni negi je medtem 37 oseb, 21 bolnikov zaradi covida, 16 pa s covidom-19. Bolnišnice je medtem zapustilo 34 ljudi, umrle pa so štiri osebe. Logarjeva nam je medtem povedala, da so na intenzivnih covidnih oddelkih tudi bolniki, ki tam niso primarno zaradi okužbe z novim koronavirusom, temveč so tam pristali na primer zaradi prometne nesreče, a so ob tem tudi okuženi s koronavirusom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih dveh tednih je 1451 primerov, povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa znaša 1888. NIJZ ob tem ocenjuje, da je trenutno v Sloveniji 30.628 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Od začetka cepljenja je prvi odmerek cepiva prejelo 1.264.894 prebivalcev Slovenije, polno cepljenih pa je trenutno 1.220.661 ljudi.