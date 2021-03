Svetovalna skupina bo predlagala vrnitev dijakov v šole

Zato bodo po njeni napovedi vladi predlagali rešitev, ki bo vzdržna tudi na dolgi rok. Za vstop v Slovenijo bi bilo podobno, kot je to poleti veljalo za vstop na Hrvaško, treba izpolniti obrazec na spletu. Na osnovi podatkov iz tega obrazca bo potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bo tudi slediti, ali se ljudje odrejene karantene držijo. Vprašalnik oz. spletno poizvedbo o času in kraju potovanja bodo morale izpolniti tudi osebe, ki so prebolele covid-19 oz. so cepljene, vendar pa karantena zanje ne bo potrebna.

Kljub temu, da je trenutna epidemiološka situacija boljša, svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje v prihodnjih tednih po besedah nove vodje Mateje Logar čaka še kar nekaj dela, izzivov in prilagajanj, pa tudi pomembne odločitve. Eden teh izzivov bo gotovo tudi omejitev širjenja novih različic koronavirusa. " Zavedamo se, da noben ukrep ni stoodstotno učinkovit in da vseh primerov verjetno ne bomo mogli nikoli zaznati in jih spraviti v karanteno, " je povedala Logarjeva.

S predstavnikom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je svetovalna skupina razpravljala tudi o vprašanju vrnitve prvih treh letnikov srednjih šol v šolske klopi. Skupina je potrdila predlog ministrstva, da bi se tudi ti vrnili k pouku po modelu C. Tako bi se polovica dijakov vrnila v šolo, druga polovica pa bi se šolala od doma, po tednu dni pa bi se dijaki izmenjali. O tem naj bi vlada razpravljala že v sredo in če bo predlog sprejet, se bo začel izvajati prihodnji teden, je napovedala.

Poleg tega naj bi priporočili nošenje mask osnovnošolcem od vključno 6. razreda, tudi v matičnih učilnicah. Ta ukrep bodo priporočili tudi vsem učiteljem v osnovnih šolah, ne le tistim na predmetni stopnji.

Nasploh pa Logarjeva ocenjuje, da je zniževanje števila okužb trenutno še zelo postopno. Tudi zaradi nevarnosti širitve novih različic koronavirusa "moramo biti še zelo previdni, da se to krhko ravnovesje ne bi začelo slabšati in spreminjati nazaj v poraščajočo fazo".

Razmere v zadnjem mesecu so po njenih besedah podobne tistim v oktobru, ko so zbolevali predvsem mlajši oz. tisti iz starostne skupine med 25 in 45 let. Pri teh gre v večini primerov za blažji potek bolezni, zato ne potrebujejo pogosto sprejema v bolnišnico, je pojasnila. Se pa v zadnjih 14 dneh ponovno kaže "premik" v starostni skupini nad 55 let, kar bi lahko pomembno vplivalo na število sprejemov.