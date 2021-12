Svetovalna skupina brez predloga o zaostrovanju ukrepov

Krek, sicer tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je poudaril, da trenutno veljavni omejevalni ukrepi delujejo, saj se epidemiološka situacija v državi počasi izboljšuje. Glede na pojav različice omikron, ki je bistveno bolj nalezljiva kot dosedanje različice, se je svetovalna skupina zaenkrat zavzela za strogo upoštevanje že veljavnih ukrepov.

Poudarili so pomen tega, da se čim več ljudi v Sloveniji precepi tudi s poživitvenim odmerkom, ki nudi večjo zaščito pred okužbo, je pojasnil Krek. Sicer pa pred božičnimi in novoletnimi prazniki, ki prinesejo več druženja med ljudmi, svetujejo, naj se ljudje pred druženjem v čim večji meri samotestirajo na okužbo z novim koronavirusom, da bi preprečili morebitne izbruhe v družinskem okolju.

'Ne slepimo se, da je v državi le 10 primerov omikrona'

V Sloveniji so sicer do ponedeljka zabeležili 10 primerov potrjenih okužb z novo koronavirusno različico omikron. Gre za dva neodvisna skupka primerov. Okužene osebe so pripotovale iz Švedske in Združenih arabskih emiratov. Zaznali so tudi sekundarne primere prenosov znotraj teh dveh skupkov, so objavili na spletni strani NIJZ.

A Krek je danes za 24ur.com dejal, da se ne slepijo, da je v Sloveniji le toliko primerov. Namreč v sekvenciranje pošljejo le 10 odstotkov vzorcev hospitaliziranih covidnih bolnikov. Od tistih covidnih bolnikov, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, pa pošljejo vzorce v sekvenciranje le, če tako odloči epidemiolog zaradi gibanja okuženega v tveganih državah.