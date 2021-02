Svetovno prvenstvo na Pokljuki navdušilo s predstavo

Eden največjih zimsko športnih dogododkov na svetu letos, svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki je minil brezhibno. Organizatorji - neutrudni pokljuški delavci so si za izvedbo prislužili čisto desetko, pa čeprav je na koncu manjkala pika na i, saj slovenske biatlonke in biatlonci niso osvojili tako želene kolajne.

V mehurčku je skupaj delalo preko 1000 ljudi, od strokovnega osebja, športnikov, do organizatorjev in novinarjev, ob več kot 6000 testih so odkrili vsega štiri okužbe, ki pa na tekmovanje niso vplivale.Tako velikega športnega dogodka Slovenija še ni gostila. Organizacijski zalogaj je bil ogromen, na Pokljuki je nastopilo 338 tekmovalcev, poleg športnega vidika, so veliko pozornosti namenili varnosti.Zelo dobre odzive smo dobili od vseh deležnikov, od tekmovalcev, trenerjev do vodstva mednarodne zveze, seveda pa tudi novinarjev, je trdil letošnji generalni sekretar SP Pokljuke, Tim Farčnik. Manjkalo je le občinstvo, katere je pogrešal tudi Sturla Holm Laegreid (norveški biatlonec, 4 zlate kolajne): "Organizacija je bila izjemno dobra, ne morem reči nič slabega, vse je bilo zelo dobro, edino kar je manjkalo so gledalci, ki upam, da se kmalu vrnejo."

Od oktobra so garali, pripravljali prizorišče, urejali ceste in ostalo infrastrukturo. V skladišču je čakalo 30.000 kubikov lanskega snega, a narava si je letos zamislila drugačen scenarij. Da so res trdo garali, pravi tudi predsednik šprtnega društva Pokljuka Peter Zupan, saj so morali odstraniti preko 50.000 kubikov snega.