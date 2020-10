Svetovno znani modni oblikovalec Kenzo Takada umrl zaradi covida-19

Za posledicami covida-19 je danes umrl Kenzo Takada, eden največjih japonskih in svetovnih modnih oblikovalcev. Bil je prvi japonski oblikovalec in stilist, ki se je proslavil v Parizu, kjer je preživel vso kariero in zaslovel s svojim imenom.

Mednarodno priznani oblikovalec se je pred kratkim okužil z novim koronavirusom, njegovo zdravstveno stanje pa se je nedavno močno poslabšalo. Umrl je zaradi zapletov ob hudi okužbi. Star je bil 81 let.

Javnost je o njegovi smrti obvestil njegov predstavnik za stike z javnostmi. Umrl je v ameriški bolnišnici v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine.