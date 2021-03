Sveži rezultati: Cepivo AstraZenece 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka

V kliničnih študijah je sodelovalo več kot 32.000 prostovljcev vseh starostnih skupin iz ZDA, Čila in Peruja. Spodbudne rezultate, ki kažejo, da je cepivo kar 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni, so objavili danes. Prav tako cepivo kar v 79-odstotkih prepreči simptomatsko obliko covid-19, so še ugotovili. Prav tako so poudarili, da se je izkazalo za varno, poroča Reuters.

Spomnimo

Novi rezultati prinašajo nov vpogled v učinkovitost cepiva, ki je bilo zadnje tedne tarča dvomov. Evropska agencija za zdravila (EMA) je v četrtek sporočila, da je cepivo AstraZenece varno in učinkovito. Bodo pa v agenciji dopolnili informacijo o proizvodu, prav tako bodo o potencialni nevarnosti krvnih strdkov bolje obvestili izvajalce cepljenja in populacijo, da bo mogoče bolje obvladovati potencialne težave in ob pojavu simptomov tudi pravočasno ukrepati, so sporočili.

Spomnimo, cepljenje z eno serijo AstraZenece je prva prekinila Avstrija zaradi preiskave smrti 49-letne ženske in hudega obolenja 35-letnice. Obe sta bili medicinski sestri, zaposleni na kliniki Zwettl. Prva je umrla po hudih zapletih s strjevanjem krvi, druga pa je utrpela pljučno embolijo. Glede na preliminarno preiskavo Evropske agencije za zdravila cepivo sicer ni povzročilo smrti medicinske sestre v Avstriji.

S cepivom AstraZenece se je cepil tudi naš politični vrh. Na NIJZ so tako cepili predsednika republike, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Še pred cepljenjem štirih predsednikov so se cepili tudi nekateri poslanci in njihovi sodelavci, zaposleni v državnem zboru. Večina poslancev se je za cepljenje odločila brez omahovanja. Na NIJZ morajo sedaj nadoknaditi dvodnevno zamudo zaradi prekinitve cepljenja z AstraZeneco.