Švica po novem tudi od cepljenih potnikov zahteva test PCR, Belgija zaostruje ukrepe

Belgija po tednu dni znova zaostruje ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim bodo osnovne šole počitnice ob božično-novoletnih praznikih začele že 18. decembra, teden dni prej kot predvideno, je sporočil belgijski premier Alexander De Croo. Švica pa spričo zaskrbljujočega naraščanja okužb z novim koronavirusom zaostruje zajezitvene ukrepe. Od te sobote bodo morali vsi potniki ob prihodu v državo predložiti negativen izvid testa PCR, ne glede na to, ali so cepljeni oziroma so covid-19 preboleli ali ne.

"Sprejeti moramo ukrepe, s katerimi bi lahko čim hitreje zmanjšali pritisk na bolnišnice," ki ni vzdržen, je dejal belgijski premier Alexander De Croo in spričo jesenskega vala okužb, ki je po njegovih besedah veliko težji od pričakovanj, s soboto napovedal nove zaostritve ukrepov, že tretje v treh tednih. Počitnice se bodo ta mesec za osnovnošolce začele že 18. decembra, maske pa bodo po novem v šolah obvezne od 6. leta starosti naprej. V srednjih šolah bo pouk potekal na hibriden način - do počitnic ga lahko v učilnicah izvedejo največ 50 odstotkov. Zdravstvene oblasti sicer prav med otroki opažajo veliko število okužb. icon-expand PCR-test. FOTO: Shutterstock Poleg omejitev v šolah bodo od ponedeljka prireditve oz. dogodki v notranjih prostorih omejeni na največ 200 ljudi, ki bodo morali sedeti in nositi maske. Športne dejavnosti v dvoranah ostajajo dovoljene, a brez gledalcev. Belgija je že pred tednom dni odredila zaprtje diskotek, ljudi pa pozvala k omejitvi stikov in dejavnosti v notranjih prostorih. Še pred tem je sredi novembra uvedla omejitve v gostinstvu, ki prav tako ostajajo v veljavi. Kavarne in restavracije se morajo zapirati ob 23. uri, obiskovalci pa morajo nujno sedeti, za mizo jih je lahko največ šest. V veljavi ostaja obvezno delo od doma vsaj štiri dni v tednu. Belgija, ki šteje 11 milijonov prebivalcev, je v zadnjih sedmih dneh v povprečju beležila po več kot 17.800 okužb na dan, umrlo je 44 ljudi. Po vsej državi je na intenzivni negi 800 covidnih bolnikov, kar predstavlja veliko obremenitev za zdravstveni sistem in ima za posledice prestavljanje številnih drugih zdravljenj. Švica po novem tudi od cepljenih potnikov zahteva test PCR Kot je odločila švicarska vlada, bodo morali med četrtim in sedmim dnevom po prihodu v državo nato predložiti še izvid drugega testa na okužbo z novim koronavirusom, ki pa bo lahko ali PCR ali hitri antigenski test. Iz novega pravila so izvzeti le potniki, ki živijo na območjih ob meji s Švico, npr. v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Poleg tega so veljavnost hitrih testov skrajšali z dosedanjih 48 na vsega 24 ur, medtem ko je test PCR veljaven 72 ur. So se pa obenem v Švici odločili odpraviti obvezno karanteno, ki je doslej veljala za potnike iz številnih držav, poroča dpa. 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v Švici po zadnjih podatkih znaša 1151,51. V državi za vstop v javne prostore in udeležbo na dogodkih načeloma velja pravilo PCT, lahko pa se organizatorji sami odločijo za ostrejše omejitve oziroma pravilo PC. V tem primeru uporaba zaščitnih mask nato ni obvezna, medtem ko je sicer načeloma obvezna v vseh notranjih prostorih. icon-expand