Švica uvedla obvezno karanteno za potnike iz 15 držav, tudi iz Slovenije

Švica je danes uvedla obvezno 10-dnevno karanteno za potnike iz desetih evropskih držav - poleg Slovenije še iz Belgije, Danske, Irske, Islandije, Luksemburga, Madžarske, Nizozemske, Portugalske in Velike Britanije - ter Ekvadorja, Jamajke, Maroka, Nepala in Omana. Ukrep, namenjen zajezitvi širjenja novega koronavirusa, bo začel veljati v ponedeljek.

Pred tem je bila karantena že obvezna za potnike iz 44 drugih držav, med drugim iz Argentine, Brazilije, Indije, Španije in ZDA.

Na seznamu so tudi posamezne regije v sosednjih Franciji, Italiji in Avstriji. Od ponedeljka bodo na njem tudi Bretanja, Ligurija ter Spodnja in Zgornja Avstrija.

Na švicarskem rdečem seznamu so države in območja, kjer število okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju preseže 60.

V Švici je v karanteni trenutno 10.148 oseb, ki so se vrnile iz držav s slabo epidemiološko sliko. Tistim, ki ne prijavijo svojega prihoda ali ne upoštevajo pravil karantene, grozi do 10.000 frankov (9260 evrov) globe.

V državi z 8,5 milijona prebivalcev je marca število okužb preseglo 1000 na dan, nato pa je do sredine junija upadlo in se stabiliziralo. V zadnjem času znova počasi narašča. Do zdaj so potrdili 51.747 primerov okužbe, za covidom-19 pa je umrlo 1777 ljudi.

Slovenija pred dnevi zdrsnila tudi z britanskega seznama varnih držav, Nemčija med rizične dežele uvrstila Primorsko-notranjsko regijo

Sicer pa Slovenijo zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom vse več držav uvršča na rdeči seznam, svojim državljanom pa odsvetuje vsa nenujna potovanja v našo državo.

17. septembra je to storila denimo tudi britanska vlada, ki je sporočila, da Slovenijo umika s seznama varnih držav. To pomeni, da morajo vsi potniki iz Slovenije na Otoku v obvezno 14-dnevno karanteno.

Pred tem so tovrsten ukrep sicer sprejele tudi že Norveška, Švedska, Litva in Estonija, Nemčija pa je med rizične dežele zaradi novega koronavirusa včeraj uvrstila 'le' del Slovenije, in sicer Primorsko-notranjsko regijo.