Švicarski regulatorji še naprej skeptični do cepiva AstraZenece. Se mu bo država odrekla?

Pri Swissmedicu so jasni: cepivu ne bomo prižgali zelene luči, dokler ne bomo imeli toliko podatkov, da bomo lahko stali za svojo odločitvijo. Takšno stališče je sprva naletelo na nemalo kritik, še posebej ko je cepivo odobril evropski regulator EMA.

A pri Swissmedicu niso popustili. Študije za cepivi Moderne ter BioNTecha in Pfizerja, ki so ju odobrili, so bile opravljene na večjem vzorcu, poudarjajo. "Na splošno še vedno manjka velika, enotna študija tretje faze. Prejšnje odobritve temeljijo na združenih študijah. Zbranih je več manjših študij, vendar se te študije razlikujejo po svoji zasnovi,"je za Basler Zeitung dejalChrisoph Berger, predsednik Zvezne komisije za cepljenje. "Naša naloga pa je, da postavljamo vprašanja in zahtevamo več podatkov. O tem, ali so koristi cepiva večje od tveganj, se lahko odločimo le na podlagi podatkov dobro zasnovane študije," pravijo pri Swissmedicu.

Swissmedic torej zatrjuje, da "učinkovitosti in kakovosti še vedno ni mogoče dokončno oceniti". Cepivo AstraZenece na odobritev zaradi podobnih razlogov še vedno čaka tudi v ZDA.

V Švici javna podpora ideji odobritve cepiva AstraZenece pada, ocenjujejo švicarski mediji, država naj bi tudi razmišljala o tem, da bi se svojim odmerkom odrekla, saj naj bi ocenjevali, da bo – še preden bo cepivo AstraZenece odobreno – na razpolago dovolj odmerkov drugih cepiv.

"V sedanjih razmerah Švica ni odvisna od AstraZenece,"je za Berner Zeitung dejala Nora Kronig, namestnica direktorja Zveznega urada za javno zdravje (BAG). Po načrtu bi namreč morale biti državi od maja na voljo velike količine štirih visokoučinkovitih cepiv mRNA. Kronigova je potrdila, da razmišljajo o prodaji cepiva.