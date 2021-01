SVIZ: Aktualne razmere so preresne, da bi gojili zamere, zato bomo sodelovali z vlado

Njihove članice in člani so pozdravili dejstvo, da je SVIZ po skoraj desetih mesecih dobil priložnost, da premierju predstavi stališča in poglede več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah, ki so včlanjeni v sindikat.

V sindikatu se zavzemajo za čimprejšnjo vrnitev otrok v vrtce in šole, ki pa mora biti pripravljena na način, da bodo tveganja za zaposlene in druge pod nadzorom in še sprejemljiva. " Na vzgojiteljice in njihove pomočnice v vrtcih, na učiteljstvo ter drugo strokovno in tehnično osebje v šolah se starši, učenci, dijaki in javnost lahko zanesejo, da se bodo dela lotili zavzeto, odgovorno in z veseljem, " so zapisali.

Predstavniki vzgoje in izobraževanja so na današnjem posvetu ocenili, da je med učenci čutiti vse manj motivacije.

"Vlada je bila do pozivov in stališč učiteljev praktikov, do znanja in praktičnih izkušenj, ki jih le-ti imajo, do zdaj povsem brezbrižna. Opozorila sindikata in predloge je skoraj v celoti prezrla. Niti spomladi, ko so se vrtci in šole zaprli, niti junija, ko so se spet odprli, vlada SVIZ ni vprašala nič," dodajajo.

Enako se je ponovilo ob ponovnem jesenskem zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov. Nespoštovanje do praktikov v vrtcih in šolah je prispeval h krepitvi nezaupanja do oblasti, menijo v sindikatu. Največjo odgovornost za izjemno visoko stopnjo nezaupanja med šolniki po njihovem mnenju nosi šolska ministrica Simona Kustec.

A aktualne razmere so preresne, da bi gojili zamere, ugotavljajo, zato so pripravljeni sodelovati z vlado pri odpiranju šol. Ob tem so sicer opozorili, da je premier tudi na današnjem srečanju "načrtno zavajal in ponavljal laži glede pozivov o nenošenju mask ter manipuliral s posnetkom glavnega tajnika SVIZ".

V sindikatu si bodo prizadevali, da bo obnovitev delovanja šol in vrtec varna, izobraževalni proces pa izpeljan kakovostno. Glede tega so tudi pripravljeni prevzeti odgovornost in konstruktivno sodelovati z vlado. Niso pa pripravljeni prevzeti odgovornosti za samo odločitev o odprtju šol in vrtcev. To mora, tako SVIZ, v celoti prevzeti vlada.

Skupne izjave o postopnem ponovnem vračanju v šole pa v obliki, kot jo trenutno predlaga šolsko ministrstvo, ne morejo podpisati, ker je po njihovem mnenju 'izpraznjena vsebine'. Sindikat je zato že poslal dopolnitve – tudi o ovrednotenju varnostnih tveganj za zaposlene, o prostovoljnosti testiranj in dodatnih sredstvih, ki jih izobraževanje potrebuje za kadre, za prilagoditve izobraževanja in za dodatne prostore.

SVIZ ob tem NIJZ poziva, naj javno oceni varnostna tveganja, ki bodo nastopila po vračanju otrok v šole. Takšna ocena bi bila potrebna že pred obnovitvijo pedagoških procesov za otroke s posebnimi potrebami, menijo. "SVIZ stroki in znanosti v celoti zaupa, zato pričakuje objektivno evalvacijo razmer, v katerih bomo pred odprtjem vrtcev in šol," so sklenili.

Po današnji razpravi šolnikov s premierjem Janšo je sicer jasno, da predsednik vlade in zdravstvena stroka nista naklonjena skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev. Vrnitev v šolske klopi prihodnji teden, kot je napovedovala Kustečeva, ni prav verjetna, saj se epidemiološka slika v državi po oceni direktorja NIJZ Milana Kreka poslabšuje. Premier Janša meni, da so slabe številke 'račun' za sproščanje ukrepov med praznikov, za katerega pa so vedeli, da bo prišel.