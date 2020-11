Sviz: Janševe manipulacije grobo žalijo vse zaposlene v vrtcih in šolah

"Sviz ostro zavrača premierjeve manipulacije, ki niso le nekorektne, temveč tudi grobo žalijo vzgojiteljice in vzgojitelje, učiteljice in učitelje ter vse druge zaposlene v vrtcih in šolah," so zapisali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Po njihovih besedah preprosto ne drži, da vzgojitelji in učitelji niso nosili mask ali so jih, kot je v oddaji naTeleviziji Slovenija rekel predsednik vlade, "demonstrativno dajali dol". "Nosili so jih odgovorno, upoštevali vse predpise, higienske standarde in vladne odloke, četudi so bili nekateri nejasni, pogosto komunicirani podcenjujoče in vedno sporočeni (pre)pozno," so navedli.

Dodali so še, da so učni proces izvajali pod maskami, se trudili govoriti z njimi, in to s svojimi maskami, ker država zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ni zagotovila sredstev za zaščitno opremo. Enako kot jim ni zagotovila niti potrebnih sredstev in opreme za delo na daljavo (računalnikov, kamer, slušalk, tiskalnikov ...) niti ustreznih strokovnih in didaktičnih navodil za spremenjeno izvajanje pouka, so kritični v šolskem sindikatu.

V Svizu so se s tem odzvali na Janševe navedbe v četrtkovem pogovoru, da je oblast, ko je predpisala nošnjo mask v vrtcih in šolah,"doživela upor ravnateljev, šolskega sindikata".

Sindikat še opozarja, da ni nikoli nasprotoval uporabi zaščitnih mask, je pa ob zahtevi po nošnji mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov. Skupaj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev ter številnimi starši je sindikat jasno povedal tudi, da socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju ni mogoč, če vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki nosijo maske, so še spomnili v sporočilu.