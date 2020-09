Sviz pozval državo, naj zagotovi zaščitne maske za vse učence in učitelje

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) je v imenu svojih več kot 38.000 članov pozval predsednika vlade Janeza Janšo, "naj preneha s podtikanji, da sindikat nasprotuje nošenju mask v vrtcih in šolah". Kot pravijo, delujejo ravno nasprotno, saj so v pogajanjih o predlogu petega svežnja ukrepov za odpravo posledic covida-19 izsilili, naj se v zakon zapiše določbo, ki predvideva, da se iz proračuna zagotovi nakup zaščitnih mask za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega sistema.

Vlada namreč za mikro in majhna podjetja iz blagovnih rezerc namenja pet milijonov mask, po mnenju Sviz pa je ob tem prezrla, da je treba zaščitne maske zagotoviti tudi osnovnošolcem, dijakom, študentom in učiteljem. Sindikat ob tem opozarja, da postaja nakup mask za socialno šibke družine vse bolj zahteven in obremenjujoč izdatek.

V sindikatu so poudarili, da nikoli niso nasprotovali zaščitnim maskam, so pa ob zadnji zaostritvi ukrepov v šolah opozorili na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov. Tudi socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju po njihovem mnenju ni mogoč, če pomočnice in pomočniki nosijo maske. Vlada je sicer nato splošni kritiki prisluhnila in s spremembo odloka v tej točki ukrep tudi odpravila.