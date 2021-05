SVIZ: Zaposleni so dnevno izpostavljeni možnosti okužbe, dodatka pa še niso prejeli

Marca in aprila je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) prejel številna opozorila članstva glede zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. "Opozorila so se še okrepila v zadnjih nekaj dnevih, saj so zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja upravičeno pričakovali, da bodo ob plači za mesec april 2021 prejeli tudi poračun sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah od januarja 2021 naprej," so sporočili iz Sviza.

Kot pojasnjujejo, zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja svoje delo skrbno in vestno opravljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 4. januarja (osnovne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami) oziroma od 26. januarja (vrtci v celoti, pred tem so ves čas nemoteno zagotavljali nujno varstvo, osnovne šole – prvo triletje) oziroma od 15. februarja (osnovne šole v celoti, srednje šole izmenično), da bi vzgojno-izobraževalni proces čimbolj nemoteno potekal za vse otroke, učence in dijake. Pri tem pa so kljub spoštovanju vseh higienskih ukrepov in varnostnih meril ter navkljub temu, da se epidemija covida-19 postopno umirja, še vedno dnevno izpostavljeni tveganjem za morebitno okužbo.

Na vprašanje, zakaj prihaja do zamud pri izplačilu dodatka, na šolskem ministrstvu sicer pravijo, da je ministrstvo zadolženo za izplačilo sredstev za dodatek za javne zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. "Zahtevki šol se zbirajo in pregledujejo redno mesečno. Še v tem mesecu bodo izplačana sredstva za mesec marec 2021," so pojasnili.

Šolsko ministrico Simono Kustec na Svizu zato pozivajo, da takoj zagotovi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, in sicer tako izplačilo od meseca januarja naprej kot tudi za izplačilo dodatka za tekoče mesece. "Prav tako vas pozivamo, da vsem zaposlenim javno pojasnite, zakaj prihaja pri izplačilih do tako velikih zamud," so zapisali v pismu resorni ministrici.

Do sedaj so bili sicer že izplačani dodatki v vrednosti 12,2 milijona evrov, pravkar pa tečejo postopki priprave izplačil dodatkov za marec, in sicer v vrednosti 6,1 milijona evrov. "Od tega odpade na prvi val epidemije 4,2 milijona evrov (od sredine marca 2020 do 31. maja 2020), na drugi val pa 14,1 milijona evrov (od 19. oktobra 2020 do konca marca 2021). Ker epidemija še traja, bodo zavodi posredovali zahtevke še najmanj za mesec april in del meseca maja," so sporočili z ministrstva.

Sicer pa znaša dodatek 65 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Obseg ur, za katerega uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah, pa določi predstojnik. Za mesec marec tako znaša na področju srednjega šolstva povprečni znesek na upravičenca 369 evrov, v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pa 719 evrov.

Do dodatka so sicer poleg strokovnega kadra upravičeni tudi 'servisni' uslužbenci, to so hišniki, kuharji, čistilci, tajniki, administratorji, ko opravljajo delo v rizičnih razmerah. So pa na ministrstvu še pojasnili, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju za čas šolanja na daljavo do dodatka niso upravičeni.